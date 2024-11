CE aprova título de capital do capim dourado para Mateiros (TO)

Os artesãos transformam o capim dourado em peças como bijuterias, bolsas, chapéus e outros artigos decorativos, que são vendidos no Brasil e no exterior.

— O artesanato de capim dourado não é apenas uma atividade econômica vital para a comunidade local, mas também um símbolo cultural que representa a identidade e a tradição do povo de Mateiros e das comunidades vizinhas — defendeu.

De acordo com o senador Irajá, Mateiros é amplamente conhecida pela produção e pelo artesanato de capim dourado, planta endêmica do Jalapão, que se destaca pela cor dourada e brilho natural.

O PL 3.356/2021 , da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do senador Irajá (PSD-TO). Como a votação é final no colegiado, o texto passará por mais um turno de votação. Se aprovado e não houver recurso para votação em Plenário, a proposta vai à sanção.

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (26) projeto que concede ao município de Mateiros (TO) o título de capital nacional do capim dourado.

