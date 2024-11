ÚLTIMA TÁTICA PARA A PAZ OU PREPARATIVOS PARA A BOMBA?

E a escalada na guerra da Ucrânia continua. O atual presidente dos Estados Unidos, Biden, autorizou o Zelenski a usar mísseis americanos contra o território russo. Inglaterra e França também tomaram a mesma decisão. A Rússia, após receber cerca de seis ou sete mísseis em seu território, lançou um míssil intercontinental contra a Ucrânia, mandando um claro aviso de que o próximo poderia ser carregado com uma ogiva nuclear. A Europa toda entrou em alerta após a demonstração de tecnologia e do poder bélico do míssil Oreshnik que respondeu à última escalada. Este novo cenário pode ter dois desfechos um tanto óbvios, sendo preparação para os próximos capítulos.

O primeiro cenário pode ser o do tensionamento para justificar a paz, ou seja, os russos aumentam as conquistas territoriais e a OTAN endurece e coloca em risco o interior da Rússia. Assim ambas as partes preferem fazer um acordo, negociando parte da Ucrânia e mais alguns penduricalhos como a vedação da entrada da Ucrânia para a OTAN, trato que já existia e não foi cumprido pelos países ocidentais.

Putin conseguiu algumas vitórias com a guerra, sendo uma das principais e mais importantes a de ter superado os boicotes que os países da OTAN fizeram, bloqueando valores de milionários e boicotando o comércio russo. Já Biden, o presidente do partido Democrata, derrotado nas últimas eleições, deu uma autorização para agredir a Rússia bem no final de seu mandato, deixando, literalmente, as bombas estourarem no mandato de seu sucessor, o atual vencedor da corrida presidencial, do partido Republicano, Donald Trump.

Trump disse que acabaria com a guerra, tão logo entrasse na presidência e assumisse o poder do país mais influente do ocidente. Tanto Trump quanto Putin demonstram que possuem boas relações, inclusive exitem investigações nos Estados Unidos que suspeitam de uma certa ajuda de Putin para Trump, na outra eleição, com cibertecnologia.

Se Trump iriapropor o fim da guerra, o que justificaria essa autorização de Biden para aumentar o conflito? Fica óbvio que Biden, no apagar das luzes, está ajudando a indústria bélica a colocar fogo no cenário, aumentando a escala da militar e a possibilidade de uma guerra nuclear.

Só nos resta aguardar e torcer para que essa escalada seja uma estratégia para fundamentar a paz e a abertura de espaço para facilitar um acordo em que Zelensky e os ucranianos aceitem perder um pedaço do país para não perder o resto do território e a própria soberania.

No final está ficando comprovado que os americanos e a própria OTAN colocaram os ucranianos em uma grande enrascada. E agora, a única coisa que podem fazer é aceitar a paz nos termos que a Rússia está ditando ou, em última instância, ir para o segundo cenário e deflagrar uma guerra nuclear que ninguém, nem eles mesmos, os líderes mundiais, querem fazer.