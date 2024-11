Advento, início do ano da Igreja

O Ano Litúrgico na Igreja católica tem um calendário diferente do civil. Para o civil ele inicia no dia primeiro de janeiro, enquanto o da Igreja começa no primeiro domingo do Advento, que este ano, cai no dia primeiro de dezembro.

A Igreja celebra o Ano Litúrgico como um ciclo completo, fazendo memória de toda a história da salvação. O início é o tempo da espera da vinda do Salvador, o Advento. Segue com o Natal e seu tempo próprio. Depois vem a Quaresma, que se conclui com a Semana Santa, a semana mais importante do Ano Litúrgico. Após, temos o tempo Pascal, que aos 40 dias celebra a Ascensão de Jesus e aos 50 dias o Pentecoste, a vinda do Espírito Santo. Segue o Tempo Comum com 34 semanas. Para concluir o Ano Litúrgico, se celebra a Solenidade de Cristo Rei e Senhor do universo no domingo da 34ª semana do Tempo Comum. No domingo seguinte reinicia o ciclo anual litúrgico.

Estamos iniciando o Advento. Advento é uma palavra do latim, que significa "o que há de vir". É um tempo de espera, mas não de algo ou alguém que se deseja, e sim da certeza de que alguém chega. A espera esteve presente em todo Antigo Testamento como a Promessa de Deus da Salvação. Nas missas deste tempo litúrgico são lidos alguns textos dos profetas e é recordado João Batista, o precursor do Messias, como fundamento bíblico da promessa salvífica divina.

Uma metáfora que se usa para entender este tempo é a espera de alguém que vem à nossa casa. Essa pessoa não chega como visitante, mas como um novo familiar. Ele é muito importante, pois é o Senhor da casa, o verdadeiro dono. Nós somos seus administradores. A chegada de alguém tão importante nos mobiliza para uma preparação digna da sua importância.

É uma chegada que se espera com muita alegria, pois sua presença, vai melhorar nossa vida na casa. Há uma dinâmica espiritual do Advento que é a preparação. Quem aguarda ansiosamente a chegada de alguém, começa preparando a si mesmo, para depois adequar o seu entorno.

Na vida litúrgica da Igreja, as quatro semanas do Advento, são o momento de preparar a vida pessoal, comunitária e social para a chegada do Senhor. Continuando a comparação da casa, para a chegada se faz uma boa limpeza, se joga fora o que não serve mais e se organiza os espaços e tempos. Espiritualmente é a oportunidade de uma boa confissão com propósitos reais de conversão e mudanças na vida.

No início de cada ciclo litúrgico, a Igreja convida os fiéis para fazer o itinerário espiritual, caminhando com Deus, seguindo a Jesus Cristo.