Médico urologista fala com policiais sobre prevenção ao câncer de próstata

Na tarde de quarta--feira, 27, agentes da Delegacia de Polícia Civil de Três Passos, da 22ª Delegacia da Polícia Regional, receberam o médico Leandro Roberto Oss Zambon, urologista, para conversar sobre a prevenção ao câncer de próstata.

A iniciativa é uma das ações do mês de novembro, que é dedicado à conscientização e prevenção do câncer de próstata, o segundo tipo mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma.

Zambon enfatizou, durante a conversa, que a melhor forma de garantir a cura é por meio do diagnóstico precoce e que é preciso falar sobre a próstata, sem preconceitos ou temores.