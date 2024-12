Dezembro é o mês de ordenações de diáconos e padres

Na nossa diocese de Frederico Westphalen se tem o costume de ordenar diáconos e presbíteros (padres) no mês se dezembro. Neste ano não será diferente. No dia 7 vai ser ordenado padre o Diácono Rodrigo Mariano Gurgel, no dia 13 o Diácono Emerson Romitti, que trabalhará em Tenente Portela, e no dia 18 receberão a ordem do Diaconado, Douglas Rodrigues Beilfuss, natural de Tenente Portela e Douglas Dalla Nora.

No último ano o número de padres católicos no mundo teve uma leve queda (0,38%), já os diáconos aumentaram. Também aumentou o número de católicos no mundo. Hoje são cerca de 1.400.000 fiéis. Cada dia, cerca de 40.000 pessoas se tornam católicos. O crescimento da Igreja católica continua superando o crescimento da população mundial. Há lugares em que o catolicismo diminui e outros que aumenta.

Segue alguns dados sobre a presença da Igreja católica nas áreas da educação e da saúde.

Na área da Educação, a Igreja Católica tem 74.000 jardins de infância, 10.567 escolas infantis, 101.000 escolas primárias e 50.000 escolas secundárias, servindo às necessidades de mais de 65 milhões de crianças no mundo. No ensino superior, entre faculdades e universidades, 6.400.000 estudantes são atendidos.

Na área da Saúde, a Igreja Católica opera 5.405 hospitais, 14.205 dispensários (instituição voltada ao atendimento de pessoas pobres), 567 hospitais de leprosos, 15.276 casas para idosos, 9.703 orfanatos, 10.604 centros de aconselhamento matrimonial, 3.287 centros de reabilitação social e 35.529 outros tipos de institutos.

A Igreja católica é a maior e mais antiga instituição do gênero no mundo. Na sua história teve muitos problemas, alguns internos e outros externos. Continua sofrendo perseguições e proibições e muitos lugares no mundo. No século passado foi o período que mais teve mártires em sua existência. Temos o Padre Manuel e o Coroinha Adílio como testemunho disso em nossa região. Atualmente são os padroeiros de nossa Diocese de Frederico Westphalen.

O sábio conselho de Gamaliel (At 5, 34-39) vale para a Igreja, o que é humano tem um prazo de validade, mas o que é de Deus permanece sempre.