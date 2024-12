Jejum, abstinência, dieta e alimentação saudável

O terceiro domingo do Tempo do Advento é chamado de Gaudete, que significa gaudio ou alegria. O quarto domingo do Tempo de Quaresma é chamado de Laetare, que tem como significado letícia ou alegria. São diferenças sutis de linguagem, mas que não vem ao caso.

O Tempo do Advento e da Quaresma se caracterizam por uma intensa vida de jejuns, abstinências de carnes e sacrifícios. As quatro semanas do Advento e as seis da Quaresma eram interrompidas por um Domingo de festa, sem jejuns e sacrifícios. Os Domingos Gaudete e Laetare serviam de antecipação das festas do Natal e da Páscoa. Também propiciavam uma alimentação mais robusta para a continuação dos jejuns.

A alimentação nas regiões onde o cristianismo se expandiu e consolidou tinha um regime alimentar próprio e não muito rico. Era basicamente grãos, verduras e legumes, como trigos, lentilhas, couves, favas, feijões brancos, azeitonas, frutas, ovos, leite e queijos, mel, carne suína, peixes e alguma carne de caça. Para o exército e viagens se usava um alimento que se conservava por mais tempo, pois era cozido duas vezes, o chamado biscoito.

A religião cristã pedia que o jejum fosse reduzir para uma refeição diária. É bom lembrar que nesta época, o jantar era a refeição mais importante do dia. O objetivo primeiro do jejum e da abstinência de carnes era desenvolver a capacidade de autocontrole. Era um exercício de disciplina. Também se pedia que o alimento não consumido fosse doado aos pobres. Era um exercício de caridade. Assim se juntava a saúde física, psíquica e espiritual nestes exercícios.

Quando vamos ao médico ou frequentamos estúdio ou academias, normalmente recebemos uma orientação alimentar. Comer menos certos alimentos ou mesmo eliminá-los de nossa dieta diária. A vida saudável também depende de uma alimentação saudável.

Durante muitos séculos a Igreja oferece uma orientação saudável para a integridade d nossas vidas. Mais uma vez somos convidados a viver este tempo de Adventos com um exercício de autocontrole. Podemos começar com a comida, e expandir para outros atos de disciplina pessoal como o tempo do uso do celular. Fazer jejuns alimentares, emocionais e espirituais ajuda a manter e desenvolver uma vida saudável.