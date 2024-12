Braga Neto, a Praga do golpe

A prisão de Braga Neto está sendo comemorada por parcela da população brasileira, principalmente aqueles que viram as consequências do golpe de 64. A geração atual parece não estar entendendo qual é o significado dessa prisão e como isso pode influenciar no futuro do país.

A prisão de um general das Forças Armadas é um suspiro para a democracia e a demonstração de que o Brasil pode virar uma página na história da República. História essa que está repleta de ilegalidades, golpes, desrespeito aos acordos que foram sendo realizados para dar sentido e respeito aos consensos constitucionais.

Colocar um marco, uma linha demarcadora nos limites entre o que é civil e militar pode ser uma forma de efetivar a soberania nacional, pois até então o Exército brasileiro não foi o Exército do Brasil, mas o exército da elite de graduados que se beneficia de um orçamento polpudo e ineficiente para as causas nacionais.

O mais grave em tudo isso que está sendo noticiado é a comprovação de que havia um plano para um novo golpe e os cidadãos do país não estão alarmados com isso. A população mais antiga já não tem mais tempo para se indignar com essa situação e a mais nova não possui informações suficientes para entenderem a gravidade do caso.

Quando é implantada uma ditadura, pela força, o Estado de Direito deixa de existir. O Estado de Direito é a estrutura que segura a violência e organiza a sociedade através de seus poderes, principalmente o Judiciário que regula os abusos de poder. Já no caso de um golpe de Estado, este regulador do abuso de poder é suprimido e o Estado passa a usar, da forma que quiser, do direito de prender, torturar e eliminar inimigos políticos.

Engana-se quem pensa que um Estado Ditatorial visa somente “inimigos políticos”, pois quando não há controle o que acaba acontecendo é o uso da força do Estado para vinganças pessoais e para prisão e morte de “qualquer cidadão”, com o argumento de que se trata de inimigos políticos. Na Alemanha nazista era assim: se algum policial alemão não gostava de algum cidadão ou queria pressioná-lo, arranjava um jeito de vincular esse cidadão com os judeus e já estava justificado o seu extermínio.

Ouvi falar que o golpe era inofensivo, que era “um golpe tabajara”. Golpes de Estado sempre são golpes desmoralizados quando não dão certo, mas quando dão certo viram a desgraça de uma nação e a desorganização de toda a estrutura social.

O maior índice de corrupção entre os países sempre está entre aqueles que possuem governos autoritários, independentemente de serem governos de direita ou de esquerda. Essa corrupção ocorre porque as pessoas do regime ganham salvo conduto, para agirem como bem entenderem, sem fiscalização e sem medo de represálias ou, até mesmo, processos administrativos.

Um estado autoritário é muito bom para quem gosta de usar o poder para se sobrepor aos outros, mas muito ruim para o povo mais humilde que, mesmo na democracia e com direitos civis já sofre, imaginemos sem direitos civis, sem igualdade de tratamento.