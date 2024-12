Neste ano a Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela promoveu a primeira Noite Natalina, no dia 14. Foram diversas apresentações que trouxeram presente a espiritualidade do Natal, vivenciando diversos aspectos da fé que acredita que Deus se Encarnou em Jesus de Nazaré, nascido como um bebê em Belém da Judéia.



As antigas Igrejas cristãs de matriz oriental, consideram o Natal a festa litúrgica mais importante, pois a novidade da fé no Novo Testamento é que Deus se tornou humano e faz a natureza humana participar da divindade. Esta é a diferença de todas as outras religiões. O cristianismo crê que Deus se encarnou, foi gestado no ventre de Maria, nasceu, cresceu, foi morto, ressuscitou de corpo, alma e Espírito e vive eternamente junto de Deus, pois Ele é Deus, que agora vive na união pessoal com um corpo glorioso. A ressurreição de um corpo glorioso é também o futuro de cada ser humano.



A sociedade vive o Natal como uma grande festa comercial. Mesmo assim permanecem elementos que levam a algo superior. Em muitos eventos não cristãos, se usa a palavra magia, para significar que há algo sobrenatural. O Natal sempre é uma data espiritual, mesmo para quem é indiferente às religiões e seus cultos. A origem do Natal é Jesus e o Papai Noel não consegue substituir este sentido.



São Francisco de Assis percebeu que a fé no nascimento de Jesus é algo simples. Criou o presépio vivo para tornar a compreensão de Jesus presente no cotidiano da vida dos pobres que o seguiam e por ele eram ajudados.

Nossa Noite Natalina começou com uma encenação do nascimento de Jesus feita por crianças. Nós devemos receber a presença de Deus como uma criança recebe um ensinamento, com pureza e simplicidade do coração e sem os filtros que a vida nos impõe. Deus também chega a nós como um bebê que precisa de cuidados. A fé é um dom frágil, como uma criança, que sem cuidados morre e não cresce.



Queremos agradecer a todas as pessoas que participaram desta Noite Natalina, as que a organizaram e quem se apresentou, como as crianças já mencionadas, o grupo de cantos da matriz, os jovens, os CTGs Sentinelas da Fronteira e Guardiães da Fronteira e a Dra. Luana Balestrin, que cantou a necessidade dos afetos e ternuras humanas, para experimentarmos que Deus nos ama.

Um feliz e santo Natal!