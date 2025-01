Sala e Scherer empossam secretários municipais

Das 11 Secretarias, nove estão definidas. Reunião marcou o primeiro dia de trabalho.

Durante o evento de instalação do Governo de Tenente Portela, Gestão 2025/2028, realizado na quarta-feira, 01, foram anunciados os nomes de grande parte do secretariado municipal. O prefeito, Rosemar Sala, e o vice, Claudenir Scherer, confirmaram os titulares de nove Secretarias. Apenas as pastas de Agricultura e Meio Ambiente, de Assistência Social e Habitação, ficaram para um segundo momento.

Na quinta-feira, 02, o primeiro dia de trabalho foi marcada por uma reunião no Gabinete. Além de Sala e Scherer, participaram todos os secretários e adjuntos. No encontro, os gestores definiram as principais ações que cada área implantará neste início de gestão.

Confira a relação de secretários:

- Secretaria de Planejamento e Políticas Estruturantes: Salete Bettio Sala

- Secretaria de Finanças: Jaqueline Balestrin

- Secretária de Educação, Cultura e Desporto: Irinéia Koch

- Secretaria de Saúde e Saneamento: Giovana Maciel

- Secretaria de Administração e Comunicação Social: Paulo Josselino Farias

- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo: Henrique Diovane de Souza Niederle

- Secretaria de Transportes e Infraestrutura Rural: Evandro dos Santos Corrêa

- Secretaria de Urbanismo e Zeladoria: Marcos Quevedo de Paula

- Secretaria dos Povos Originários: Josué Sales

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela