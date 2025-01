Em Vista Gaúcha, posse de vereadores, prefeito e vice, marca 1º dia de 2025

Na quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, ocorreu a sessão solene de posse dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito do município de Vista Gaúcha. A cerimônia foi realizada no Auditório Municipal Michele Prates e contou também com a presença de autoridades, políticos e munícipes vistagauchenses.

De acordo com a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara, o vereador mais velho entre os nove eleitos assumiu a presidência da sessão, Alexandre Jacinto da Silva, dando posse aos demais vereadores. Logo após, foi realizada a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara para o ano de 2025, que ficou composta pelos seguintes membros: presidente Alexandre Jacinto da Silva; vice-presidente Vilmar Tirloni; secretária Elonir Franceschi e vice secretária Delma Martins Grolli. Após a posse da nova Mesa Diretora ocorreu a solenidade de posse do prefeito e do vice-prefeito, que prestaram o compromisso de juramento perante as bandeiras, comprometendo-se a cumprir as leis e trabalhar com lealdade para o bem do município.

Durante a cerimônia, as representações das bancadas também fizeram uso da palavra. A vereadora Delma Martins Grolli representou a bancada do PDT, enquanto o vereador Vilmar Tirloni fez a saudação pela bancada Progressista. Já a bancada do MDB foi representada pela vereadora Elenir Franceschi, que também discursou durante o evento.

Em seguida, o vice-prefeito eleito, André Danette, fez seu pronunciamento destacando os desafios e compromissos assumidos com a população de Vista Gaúcha. O prefeito Claudemir José Locatelli, em sua fala, parabenizou todos os eleitos e desejou sucesso na jornada administrativa e fez questão de destacar a longa trajetória a frente do executivo municipal, sendo esta a sexta vez que governa o município de Vista Gaúcha. O momento também contou com a presença do padre Guido Taffarel, vigário da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, que abençoou os eleitos, reforçando a importância do trabalho em conjunto para o desenvolvimento do município.

Os vereadores empossados foram: Alexandre Jacinto da Silva, Adelar Lamperth, Aristeu de Jesus Bueno, Delma Martins Grolli, Elonir Franceschi Ivanir Morais Bier, Paulo Tarso da Rosa, Rodnei Monteiro e Vilmar Tirloni.

Com a posse oficializada, o município de Vista Gaúcha inicia um novo ciclo de gestão com a expectativa de avanços, novos projetos e realizações para a comunidade.