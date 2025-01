A autoridade que vem de Deus

Na antiguidade as religiões costumavam ser particulares. Cada reino ou império tinha os seus deuses e deusas, com formas rituais próprias. O judaísmo também se enquadra nesta categoria, com o Deus de Israel. A fé cristã é a primeira a ser universal, sem uma única forma de celebrar. A Igreja passou a ter como uma de suas características próprias a universalidade. A palavra grega katholicos significa universal, por isso a Igreja é católica.

A narrativa bíblica do nascimento de Jesus, mostra esta realidade. Primeiro os anjos anunciam a chegada do Salvador para os pastores locais, símbolo do povo de Israel, uma religião local e particular. Depois chegam os Magos do Oriente, símbolo do mundo distante. Foram guiados por uma estrela que nos leva ao céu que era para todos, o que é universal. Trazem três presentes. O ouro, reconhecendo a realeza histórica de Jesus, portanto, também política, econômica e social; o incenso, que é queimado como louvor diante da presença de Deus em Jesus; a mirra, perfume usado para preparar o corpo de uma pessoa falecida, antecipando a morte redentora de Jesus.

No dia primeiro de janeiro tive a oportunidade de participar da posse dos poderes legislativos e executivos de dois municípios dos três que compõem a Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Em todos os três os padres invocaram a benção de Deus. A política é o ouro que deve ser oferecido a Deus. Quem recebe encargos públicos deve exercê-los como serviço, o que Jesus mostrou e disse em muitas ocasiões.

Na Carta aos Romanos, o capítulo 13 trata da relação dos cristãos com a autoridade. Os romanos viviam na capital do maior império da antiguidade, e tinha dificuldade na relação com as autoridades constituídas. A Carta afirma que se deve respeitar toda autoridade, pois a autoridade vem de Deus. É importante salientar que é a autoridade que provém de Deus e não a pessoa ou suas ideias. Os cargos são organizações humanas, de ordem externa. A autoridade é de ordem interior, é consolidada pela vida de quem tem encargos. Desejos, vontades e ideologias pessoais não se revestem de autoridade. Isto é autoritarismo.

Os Magos que vem do Oriente fizeram um longo caminho para chegar até Jesus e o adorar. Seguiram um sinal externo, a estrela de Deus. Hoje temos a Palavra de Deus e a Tradição do seu ensinamento que nos orientam, como a antiga estrela de Belém. Rezemos por todas as pessoas constituídas legitimamente para que tenham a Autoridade que vem de Deus.