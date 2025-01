Gabriel Souza entrega tomógrafo que garante mais eficiência nos atendimentos no Hospital de Tramandaí

O governador em exercício, Gabriel Souza, participou da entrega, nesta sexta-feira (10/1), de um novo equipamento de tomografia computadorizada no Hospital de Tramandaí. O aparelho foi adquirido com o investimento de R$ 1,29 milhão do governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES). O ato também contou com as presenças da secretária adjunta da Saúde, Ana Costa, e do prefeito de Tramandaí, Juarez Marques da Silva.

A aquisição do equipamento vai garantir mais eficiência no atendimento, especialmente para casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e da área de traumatologia. Gabriel Souza frisou a importância do aparelho para os casos de AVC e destacou que o tomógrafo representa mais do que um investimento na área da saúde.

“Hoje não estamos entregando só um aparelho de mais de R$ 1 milhão. É um aparelho que vai salvar vidas. Os recursos que o Estado investe podem sempre ser medidos em metros, nas obras e até mesmo nos equipamentos cheios de tecnologia, como o tomógrafo, mas cada valor investido também representa vidas que serão preservadas”, afirmou.

A secretária adjunta da Saúde, Ana Costa, lembrou que os investimentos do Estado, que somam mais de R$ 1 bilhão, também chegaram ao Hospital de Tramandaí com reformas, além da entrega do aparelho que irá atender 23 municípios da região.

"Os recursos que o Estado investe podem sempre ser medidos nas obras e até nos equipamentos cheios de tecnologia”, disse Gabriel -Foto: Rodrigo Ziebell/GVG

"O tomógrafo garante o atendimento correto na janela de horas necessárias após um AVC. Nesses momentos, a agilidade é fundamental para os pacientes que antes precisavam ser atendidos em outras cidades, como Osório e Capão da Canoa. Agora, o tomógrafo garante mais segurança para moradores e veranistas do Litoral”, ressaltou a secretária adjunta.

A expectativa é que o tomógrafo comece a ser utilizado nos próximos dias, após concluídos os treinamentos e testes finais.

Operação Verão Total

A assinatura do convênio para a aquisição do equipamento ocorreu no dia 18 de novembro de 2024, também contando com as presenças do governador em exercício e da secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Na oportunidade, eles anunciaram os investimentos do governo do Estado na Operação Verão Total . Os recursos, que somam cerca de R$ 5 milhões, serão aplicados nos 19 municípios com bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), 14 pronto atendimentos municipais e 11 hospitais de referência nas regiões.

Em Tramandaí, o repasse por meio da Secretaria da Saúde será de aproximadamente R$ 510 mil. Desses, R$ 180 mil são para despesas relativas ao Samu, R$ 120 mil para a qualificação da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas e outros R$ 10 mil para a assistência farmacêutica. Esses três montantes foram repassados à Secretaria Municipal de Saúde.

Ao Hospital Tramandaí foram destinados R$ 200 mil para incrementar a capacidade operacional e garantir o acesso à população própria e de outros municípios no período.

Hospital de Tramandaí

O Hospital Tramandaí pertence ao governo do Estado desde 2011 e, desde junho de 2024, é administrado pelo Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão (IMAS).

O local é referência para 23 municípios do Litoral Norte e tem 118 leitos, todos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Possui as especialidades de cirurgia geral, traumatologia, obstetrícia, gestação de alto risco, ambulatório, bucomaxilo, cirurgia geral e ginecologia.