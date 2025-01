Governo do Estado realiza interiorização na Região Central e anuncia repasses a hospitais

O governador em exercício Adolfo Brito realizou, nesta quarta-feira (15/1), a interiorização do governo em Sobradinho. O município da região Centro-Serra do Estado recebeu secretários e diretores estaduais, que, em conjunto com Brito, realizaram anúncios e detalharam aspectos e estruturas de projetos, programas e obras demandadas pelas lideranças e populações locais.

As atividades contaram com a presença dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, da Saúde, Arita Bergmann, da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Clair Kuhn, de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, e da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi. Também participaram o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, e o diretor do Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Carlos José Sobrinho.

Em um dos primeiros atos, Brito e Arita anunciaram a destinação do montante de R$ 150 mil para a aquisição de equipamentos para o bloco cirúrgico do Hospital São João Evangelista, Unidade 2, de Sobradinho. A secretária recordou o contínuo apoio de Adolfo Brito às pautas da área. “Conseguimos, com teu apoio, deputado, e agora governador em exercício, aprovar os projetos para implementação de programas essenciais, como o Assistir, com seus mais de 370 ambulatórios de especialidades, e as 900 mil consultas realizadas em todo o Estado”, destacou a secretária, que, acompanhada de Brito, visitou a instituição.

“Esta ação materializa a proximidade entre agentes políticos e sociedade civil, que tem absoluta legitimidade para apresentar suas demandas e obter respostas concretas”, argumentou Brito.

Brito e Arita anunciaram a destinação do montante de R$ 150 mil para o Hospital São João Evangelista, em Sobradinho -Foto: Rodrigo Rodrigues/Ascom Assembleia Legislativa

Em Candelária, dando sequência às agendas, Brito e Arita participaram do anúncio da destinação de R$ 885 mil para aquisição de mamógrafo digital ao Hospital Beneficente da cidade.

Apresentação de programas e ações do Estado

Mais cedo, ainda em Sobradinho, os demais integrantes do secretariado expuseram aos prefeitos dos municípios do Centro-Serra e da Quarta Colônia as ações de suas respectivas pastas.

O governador em exercício e o titular da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Clair Kuhn, comunicaram que serão aportados R$ 500 mil para Arroio do Tigre e outros R$ 500 mil a Sobradinho, para obras de recuperação de estradas rurais atingidas pelas cheias. Kuhn esclareceu, ainda, que municípios em situação de emergência devido às enchentes de 2024 têm R$ 300 mil disponíveis, de modo individualizado.

Kuhn apresentou dados do programa Supera Estiagem, que possibilita 20% de investimento a fundo perdido alocados pelo governo, com teto de até R$ 100 mil bancados pelo erário, para projetos que contemplem sistemas de irrigação. Com isso, a secretaria pretende elevar de 3,2% para 8% a 10% o percentual de área irrigada em sequeiro. “O Brito, como presidente da Assembleia, propagou o tema da irrigação por todo o Rio Grande”, salientou.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, detalhou o programa de recuperação do solo, política pública destinada a sanar os danos às lavouras afetadas pelas chuvas históricas de 2024. Será, aproximadamente, R$ 1 bilhão em investimentos para 15 mil unidades de referência.

Polo apresentou as potencialidades do Fundopem, com mais de R$ 700 milhões para futuros projetos de infraestrutura em distritos industriais. Também destacou os R$ 24 bilhões de investimentos da empresa chilena CMPC, em áreas como silvicultura sustentável, infraestrutura logística, crescimento industrial e conservação ambiental e cultural.

O titular da Secretaria da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, afirmou que cerca de R$ 500 milhões serão investidos nas proximidades de Sobradinho em obras de recuperação de estruturas e de equipamentos danificados no período das enchentes.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, traçou um panorama acerca das obras viárias da Região Central às lideranças locais. Faustino reforçou o papel do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) nos trabalhos em rodovias vinculadas à reconstrução, com o prazo de 18 a 24 meses para execução. Ele demonstrou o andamento de diversos pleitos do mandato de Brito, como a terceira pista da ERS-400, que deve contar com a contratação de nova empresa ainda neste ano. A recuperação da Linha do Rio, em Candelária, já iniciada, e as intervenções na ERS-410, em Lagoa Bonita do Sul, em andamento, com R$ 3 milhões garantidos e implementação de camada asfáltica quente, também foram mencionadas.

A reunião serviu ainda para tratar da ERS-348; dos acessos Pinhal Grande-Nova Palma, Segredo-Lagoão e Tunas-Jacuizinho; do trecho Ibarama-Agudo; da construção de dois viadutos na ERS-348; e da ligação entre Lagoão e Soledade.

Representando a Sema, o diretor do Departamento de Recursos Hídricos, Carlos José Sobrinho, falou sobre as licenças para PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas. Na região Centro-Serra, são 14 com possibilidade de operação.