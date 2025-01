Comissão aprova inclusão de pessoa com autismo entre grupos prioritários para vacinação em emergência sanitária

O parecer do relator, deputado Dorinaldo Malafaia (PDT-AP), foi favorável ao projeto. “Pessoas autistas deveriam ter prioridade na vacinação devido às dificuldades em aderir a medidas preventivas como uso de máscaras, distanciamento social e higiene das mãos”, disse.

Apresentado pelo deputado Félix Mendonça Júnior (PDT-BA), o texto altera a Lei 12.764/12 , que trata da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou, em novembro passado, o Projeto de Lei 1377/21, que inclui automaticamente a pessoa com transtorno do espectro autista entre os grupos prioritários em campanhas de vacinação sempre que ocorrerem situações de emergência sanitária ou calamidade em saúde.

