22ª Região Policial Premia Arlei Carlos Schons pelo Apoio à Polícia Civil

Além disso, o Sr. Arlei Carlos Schons entregou, para a Delegacia de Polícia de Três Passos, na pessoa do Delegado Marion Volino, uma medalha em reconhecimento à parceria entre a Polícia Civil e a Delegacia da Receita Federal de Santo Ângelo.

A Polícia Civil, na tarde de sexta-feira, 24, na sede da 22ª DPRI – Três Passos, realizou a entrega do Diploma Integração Polícia – Comunidade – “Amigo da Polícia”, referente ao ano de 2024.

