Sistema eleitoral é um dos pontos da agenda do PSD em 2025, diz líder

O sistema eleitoral no Brasil, com destaque para o voto distrital misto, é um dos temas que podem nortear os debates dentro do PSD neste ano, conforme afirmou o líder do partido na Câmara, deputado Antonio Brito (PSD-BA) (BA).

“O presidente Hugo Motta colocou como sendo um amplo processo e até a possibilidade de criar uma comissão para debater o sistema eleitoral. Eu acho que é importante, além de vários outros temas de interesse da população brasileira, como saúde e outras situações”, disse.

Reconduzido ao posto de líder pela quinta vez consecutiva, Antonio Brito adiantou que o PSD terá um encontro em março para traçar o planejamento estratégico deste ano. “A partir daí, teremos as principais bandeiras do partido para 2025.”