Durante muitos séculos não se utilizava instrumentos musicais nas celebrações da Igreja. O canto gregoriano é o ápice da música sacra ocidental e não tem acompanhamento instrumental. Nas atuais liturgias, os instrumentos servem somente para acompanhar e sustentar o canto. O canto é da assembleia e não apresentação de grupos ou cantores, muito menos a performance instrumental como em uma banda. Há possibilidade de orquestras e corais, com solistas cantarem a liturgia, mas isto acontece raramente.

A garganta nos lembra a voz humana. Os primeiros sons que o bebê reconhece é a batida do coração da mãe e as vozes das pessoas que o cercam, especialmente a voz da mãe. A voz evoca o que temos de mais íntimo e profundo. Uma boa voz é capaz de educar ou enganar. A voz tem um poder imenso em nossas vidas. Na Igreja a voz desempenha uma função muito importante. A Bíblia, a Palavra de Deus, deve ser ouvida, o que exige que seja proferida por uma voz humana. Nas liturgias católicas a voz ocupa um lugar privilegiado.

Enquanto era levado para o lugar onde seria executado, o lugar de seu martírio, uma mãe lhe trouxe uma criança que tinha um espinho de peixe na garganta, algo comumente fatal naquela época. Brás fez uma oração e a criança se curou. Por esta intercessão São Brás é invocado como o Santo intercessor para as doenças da garganta. No dia 3 de fevereiro milhões de fiéis receberam a benção da garganta em nossas igrejas.

Durante sua vida contemplativa, morreu o Bispo de Sebaste na Armênia. O povo foi a procura da Brás, que tinha fama de santidade, e pediu que ele se tornasse o Bispo da Diocese de Sebaste. Aceitando esta vocação tonou-se um bispo que tinha um grande cuidado com seu povo. Era um período de perseguições à Igreja por parte do Império Romano e o Bispo Brás foi preso em 316.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.