Plenário reúne-se nesta manhã para votar acordos internacionais

PDL 292/24 - Aprova a convenção-quadro para a promoção da circulação do talento no espaço ibero-americano.

PDL 266/23 - Aprova o acordo internacional do café de 2022.

PDL 163/22 - Aprova acordo para a disposição de bens apreendidos do crime organizado transnacional no [[g Mercosul]].

Os deputados reúnem-se nesta quinta-feira (13), às 9 horas, no Plenário Ulysses Guimarães, para votar oito acordos internacionais. Há acordo assinados com o Marrocos, Singapura, Polônia, Finalância e União Européia, entre outros.

