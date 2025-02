Sem doses com data de validade próxima do vencimento, Estado mantém estratégia de vacinação contra dengue inalterada

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), informa que o Rio Grande do Sul não possui lotes de vacinas contra a dengue com validade próxima de vencimento nos próximos 30 ou 60 dias. Na última sexta-feira (14/2), o Ministério da Saúde autorizou os estados que tivessem doses com essas validades que flexibilizassem as idades e os municípios onde a vacina está disponível. Com isso, a estratégia de vacinação no Estado segue inalterada.

Atualmente as doses estão disponíveis em 67 municípios para crianças e adolescentes de dez a 14 anos — faixa etária que registra o maior número de hospitalizações dentro das idades recomendadas pela fabricante da vacina (de cinco a 60 anos).

Até o momento, o RS recebeu cerca de 82 mil doses da vacina Qdenga, da fabricante japonesa Takeda Pharma, das quais 48 mil foram aplicadas. Apenas 10.180 pessoas concluíram o esquema vacinal, que consiste em duas doses com intervalo de três meses entre elas.

O lote mais próximo da validade no Estado tem prazo até 1º de julho de 2024. Essas vacinas foram entregues na primeira remessa, em abril de 2024, com 31 mil doses distribuídas para Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha e Glorinha.

Em junho do ano passado, o Ministério da Saúde incluiu outros 61 municípios das regiões do Vale dos Sinos, Vale do Rio Pardo e Alto Uruguai na estratégia de vacinação contra a dengue. Para esses municípios, a primeira remessa de 19 mil doses era de um lote com validade até 31 de julho de 2025. O Rio Grande do Sul possui ainda aproximadamente 31 mil doses com vencimentos entre agosto de 2025 e janeiro de 2026, distribuídas entre os 67 municípios.

Segundo a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri, a estratégia de vacinação no Estado está em constante monitoramento junto aos gestores municipais. “Seguimos incentivando a procura por parte da população elegível, de dez a 14 anos, sendo importante reforçar que todas que fizeram a primeira dose voltem aos postos para a segunda, com garantia de que haverá doses disponíveis”, afirmou.

Municípios com vacinação contra a dengue no RS (para crianças e adolescentes entre dez e 14 anos):

Alvorada

Araricá

Aratiba

Áurea

Barão de Cotegipe

Barra do Rio Azul

Benjamin Constant do Sul

Cachoeirinha

Campinas do Sul

Campo Bom

Candelária

Carlos Gomes

Centenário

Charrua

Cruzaltense

Dois Irmãos

Entre Rios do Sul

Erebango

Erechim

Erval Grande

Estação

Estância Velha

Faxinalzinho

Floriano Peixoto

Gaurama

Getúlio Vargas

Glorinha

Gramado Xavier

Gravataí

Herveiras

Ipiranga do Sul

Itatiba do Sul

Ivoti

Jacutinga

Lindolfo Collor

Marcelino Ramos

Mariano Moro

Mato Leitão

Morro Reuter

Nonoai

Nova Hartz

Novo Hamburgo

Pantano Grande

Passo do Sobrado

Paulo Bento

Ponte Preta

Portão

Porto Alegre

Presidente Lucena

Quatro Irmãos

Rio dos Índios

Rio Pardo

Santa Cruz do Sul

Santa Maria do Herval

São José do Hortêncio

São Leopoldo

São Valentim

Sapiranga

Severiano de Almeida

Sinimbu

Três Arroios

Vale do Sol

Vale Verde

Venâncio Aires

Vera Cruz

Viadutos

Viamão