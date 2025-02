Saúde municipal ganha reforço com a chegada de novo profissional

Na manhã desta terça-feira, 18, o prefeito em exercício, Claudenir Scherer, acompanhado da secretária municipal de Saúde, Giovana Maciel, e do adjunto Velci Falcão, recepcionou o médico Carlos Manuel Alvarez Cardenas, que passa a integrar a equipe da Secretaria Municipal de Saúde. De origem cubana, o profissional chega ao município por meio do Programa Mais Médicos, do Governo Federal.

A partir do dia 26 de fevereiro, o Dr. Carlos Manuel atuará nas unidades ESF 1 e 3, fortalecendo a equipe médica local e ampliando o atendimento à população.

Na ocasião, a secretária de Saúde, Giovana Maciel, destacou a importância da chegada do novo profissional:

“A vinda do Dr. Carlos Manuel representa um reforço essencial para a nossa rede de saúde. Seguimos comprometidos em aprimorar os serviços, garantindo um atendimento mais acessível, humanizado e eficiente para a população.”

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela