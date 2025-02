DF não vai ampliar faixa etária para vacinação contra a dengue

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que não vai ampliar a faixa etária definida para a vacinação contra a dengue . Desta forma, apenas quem tem entre 10 e 14 anos pode ser imunizado contra a doença.

Segundo a secretaria, as doses disponíveis no Distrito Federal têm validade até dezembro de 2025 e, portanto, não atendem ao critério de ampliação citado em nota técnica do Ministério da Saúde .

Entenda

Na última sexta-feira (14), o ministério informou que vacinas contra a dengue que estiverem próximas às datas de vencimento poderão ser aplicadas em pessoas com idades fora da faixa etária estipulada para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a pasta, as doses em questão também poderão ser remanejadas para municípios ainda não contemplados pela vacinação. O objetivo é garantir que todos os imunizantes adquiridos cheguem à população.

De acordo com a nota técnica, as doses com prazo de dois meses de validade poderão ser remanejadas ou aplicadas em uma faixa etária ampliada que contempla crianças e adolescentes de seis a 16 anos.

Já no caso de doses que têm apenas um mês de validade, a vacinação contra a dengue poderá ser expandida até o limite etário especificado na bula da vacina – de quatro a 59 anos, 11 meses e 29 dias.

*Matéria foi atualizada às 16h15 para correção de informação. As doses disponíveis no DF têm validade até dezembro de 2025.