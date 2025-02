Projeto prevê incentivos para o primeiro emprego de jovens como cuidadores de idosos

Pelo texto, empregadores que contratarem jovem sem experiência como cuidador de idoso terão prioridade no acesso a linhas de crédito especiais.

“Com a população brasileira envelhecendo e vivendo mais, a procura por cuidadores de idosos está crescendo significativamente. No entanto, muitos jovens enfrentam dificuldades para conseguir emprego devido à falta de experiência”, observa o autor da proposta, deputado Marcos Soares (União-RJ).

Entre as medidas previstas estão:

O Projeto de Lei 4282/24 cria incentivos para incluir jovens no mercado de trabalho como cuidadores de idosos. A Câmara dos Deputados analisa a proposta.

