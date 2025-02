Com chegada de nova onda de calor, Secretaria da Saúde divulga orientações para a saúde dos trabalhadores

Com a previsão de mais uma onda de forte calor nos próximos dias, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) e a Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador (DVST), da Secretaria da Saúde (SES), divulgaram na quinta-feira (27/2) recomendações para mitigar os riscos à saúde e orientar medidas de proteção e prevenção contra doenças e acidentes relacionados ao trabalho.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há tendência de alta do calor no Rio Grande do Sul a partir do fim de semana ou no início da próxima semana. A nota conjunta divulgada pelo Cevs e DVST destaca o impacto na saúde humana dos eventos de calor extremo, contribuindo para uma piora das doenças e agravos relacionados.

Há risco especialmente para as pessoas com doenças crônicas, principalmente doenças endócrinas, psiquiátricas, cardiovasculares, respiratórias e renais metabólicas, além de diabetes, hipertensão e obesidade, entre outras. Diante do cenário, há a necessidade de se intensificar a atenção às situações de risco nas exposições ocupacionais.

Para os trabalhadores, é recomendado usar roupas leves; aumentar a ingestão de água, mesmo sem ter sede; evitar, se possível, a exposição direta ao sol nas horas mais quentes do dia; além de utilizar protetor solar e óculos com proteção contra raios UV. Também é necessário fazer pausas durante os trabalhos mesmo em locais com ar-condicionado ou com sombra, frescos e arejados.

No caso de mal-estar, recomenda-se fazer uma pausa e tomar água fresca. Na ocorrência de sinais como cansaço excessivo ou exaustão, mal-estar, dor de cabeça, náusea, sede, tontura, pele/boca seca, taquicardia e diminuição do volume urinário, é necessário procurar um serviço de saúde.

Fazer refeições leves, evitar comida gordurosa, com muito açúcar ou muito sal e deixar as janelas abertas em veículos sem ar condicionado também fazem parte das recomendações. Trabalhadores idosos devem beber água mesmo sem sede. Para este grupo e para as trabalhadoras gestantes, devem ser seguidas ainda as orientações médicas.

Já para as empresas e demais empregadores, é recomendado, entre outras medidas, programar os trabalhos pesados preferencialmente para horários com temperaturas mais amenas e fornecer quantidades adequadas de água potável e fresca perto da área de trabalho, incentivando a ingestão com frequência. Também é importante permitir a interrupção do serviço quando o trabalhador sentir algum mal-estar ou desconforto excessivo ao calor.