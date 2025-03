Iniciou a Quaresma

A Quaresma desse ano de 2025 é enriquecida por dois grandes eventos. O primeiro deles é o Ano Jubilar. A cada 25 anos a Igreja celebra um ano especial, um ano Santo, um Ano Jubilar. Este Ano Santo é celebrado no mundo inteiro. Também se tem a Campanha da Fraternidade. Já há muitas décadas, a Igreja católica no Brasil, propõe refletir um tema da sociedade em relação com fraternidade cristã. É uma atividade para todo o ano, mas que tem seu momento mais intenso durante a Quaresma.

Neste artigo escrevo sobre o Ano Santo com o lema Peregrinos de Esperança.

Quando se comete um pecado, há duas consequências. A primeira atinge o âmbito temporal, ou seja, a pessoa envolvida e outras pessoas que de uma forma direta ou indireta são afetadas pelo pecado. Um vício, por exemplo, faz mal a quem o tem, aos familiares, ao trabalho e convivência, se estendendo à sociedade. A segunda consequência é em relação a vida eterna, há o rompimento da Comunhão com Deus, comprometendo a salvação eterna.

Na sociedade civil, quando alguém comete um crime, julgado e condenado, recebe uma pena. Uma vez cumprida a pena, a pessoa volta ao convívio social com todos os direitos legais. Não se supõe ou exige o arrependimento.

Na Igreja há semelhanças e diferenças. A fé exige o arrependimento, cujo perdão de Deus é recebido através do Sacramento da Reconciliação, mediante a confissão. O perdão sacramental perdoa a culpa, mas não isenta de pena, que consiste na penitência que possa ser cumprida ainda em vida ou pena que exige a purificação, o Purgatório, após a morte. A Igreja recebeu o poder de comutar estas penas. A capacidade de abolir as penas é chamada de indulgência, pois é um indulto que o pecador recebe. Assim, cada fiel católico pode adquirir indulgências para si ou aplicá-las para

pessoas falecidas.

As indulgências são adquiridas através da confissão mais a oração, leitura bíblica, peregrinação e visitas piedosas aos lugares indicados pela Igreja para este Ano Santo, obras de caridade e obras de misericórdia. A Igreja convida cada fiel a ser um peregrino de esperança.