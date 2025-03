Prefeitura oferece atendimento noturno para mulheres em março

Mais saúde, mais cuidado e mais qualidade de vida para as mulheres de Tenente Portela!

O programa será realizado nos dias 12, 19 e 26 de março, das 17h às 20h, nos ESFs do município, proporcionando mais comodidade para aquelas que não podem comparecer durante o dia. Durante o período estendido, as mulheres terão acesso a atendimentos de enfermagem, nutrição, exames preventivos, odontologia, entre outros serviços essenciais para a saúde feminina.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.