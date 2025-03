Confronto em Terra Indígena de Redentora deixa cinco feridos

Na manhã de sábado, 8, um confronto na Terra Indígena do Guarita, em Redentora, resultou em agressões a duas mulheres e três crianças. As vítimas foram atingidas por pedradas e precisaram de atendimento médico no Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, de onde já receberam alta.

A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Voluntários de Tenente Portela foram acionados para atender à ocorrência, mas enfrentaram resistência ao tentar entrar na reserva. Segundo a BM, cerca de 100 indígenas bloquearam o acesso, armados com pedras, paus, ferramentas agrícolas e armas artesanais.

O conflito teve início após a confirmação da morte de Osmar Sales, capitão do Setor Bananeira, que estava internado desde o dia 3 de fevereiro, após ser ferido com golpes de canivete. Com a notícia de seu falecimento, um grupo de indígenas atacou os suspeitos do crime e incendiou cinco casas, um bar e três veículos dentro da reserva.

O acesso dos policiais à área foi liberado somente após duas horas de negociação entre os manifestantes e o cacique.

A Polícia Civil investiga o caso para identificar os responsáveis pelos atos de violência.

Com informações do Observador Regional