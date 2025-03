Projeto de ampliação e adequação do Hospital Municipal é apresentado no encontro da mulher

No último sábado, 8, o Encontro Municipal da Mulher em Vista Gaúcha reuniu mais de 800 participantes em um evento de valorização feminina e desenvolvimento comunitário. Durante a programação, a administração municipal apresentou o projeto de ampliação e modernização do Hospital Municipal, destacando as melhorias que transformarão a infraestrutura da unidade de saúde.

O projeto será executado em duas fases, com um investimento total de R$ 1.738.037,50. A primeira etapa, já em andamento, abrange reformas internas e representa um aporte de R$ 1.092.250,00. A segunda fase, que incluirá a parte externa do hospital, contará com um investimento de R$ 645.787,58. O objetivo é criar um ambiente mais adequado e eficiente para o atendimento à população.

O evento contou com a presença do prefeito Claudemir José Locatelli, do vice-prefeito André Danette, do secretário de Saúde Ivair Gonçalves Veira, e de renomados profissionais da área médica, como o Dr. Moacir Casalli, Dr. Emerson Zetelina e Dra. Lorrany Casalli, além da presidente do hospital, Arcila Maccari. Durante a apresentação, um telão exibiu detalhes do projeto, permitindo que os participantes visualizassem as futuras instalações, o que gerou grande expectativa e aprovação por parte do público.

Segundo o prefeito Locatelli, a previsão é de que as obras sejam concluídas até o final de 2025, garantindo melhores condições para os serviços de saúde no município. “Esse projeto representa um avanço significativo para Vista Gaúcha, refletindo nosso compromisso com a qualidade de vida da população”, destacou.

A modernização do Hospital Municipal reforça a prioridade da gestão em oferecer um atendimento mais eficiente e humanizado. Além de beneficiar diretamente os moradores, a iniciativa fortalece o sistema de saúde local, criando um ambiente mais acolhedor e preparado para atender às necessidades da população.

Com informações da Rádio A Verdade