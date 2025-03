Projeto obriga municípios a criar serviço telefônico para receber denúncias de maus-tratos contra crianças

Segundo o parlamentar o serviço SOS Criança “possibilitará que denúncias de violência, abandono, negligência e outras violações de direitos sejam recebidas e encaminhadas com maior celeridade, garantindo uma rede de atendimento mais integrada e eficiente”.

O autor da proposta, deputado Duda Ramos (MDB-RR), afirma que a criação dos cargos de agentes de proteção da infância e do SOS Criança "atendem a necessidades concretas identificadas nos âmbitos judicial e administrativo". "[As medidas] visam à melhoria na aplicação das normas de proteção e na resposta às violações de direitos”, explica o deputado.

Em análise na Câmara dos Deputados, o texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente .

