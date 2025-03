A Ansiedade é Filha da Angústia

A angústia está escondida no fundo da subjetividade humana, um território que tem sido negligenciado nos tempos atuais. Ninguém quer perder tempo investigando e resolvendo suas angústias. A maioria prefere continuar na superfície, fugindo, mascarando os sintomas com ansiolíticos ou simplesmente ignorando os sinais de uma ansiedade que não para de crescer.

A angústia aperta, sufoca, gera inquietação e um desejo de escapar da situação em que nos encontramos. No entanto, quando não conseguimos identificar exatamente o que nos angustia, desenvolvemos a ansiedade como reflexo da nossa impotência para agir.

Se somarmos essas pressões à velocidade frenética da informação e à crescente complexidade da vida moderna, percebemos que as condições para um aumento ainda maior da ansiedade já estão estabelecidas.

A ansiedade afeta a respiração porque ativa o sistema nervoso central, preparando o organismo para lutar ou fugir – uma resposta ancestral que ainda está presente em nosso comportamento. No passado, os seres humanos precisavam avaliar perigos e decidir rapidamente entre enfrentar um desafio ou admitir a inferioridade física e fugir.

Qual é a causa disso? Alguém está realmente preocupado com esses números? Mas, afinal, o que é essa ansiedade? Por que uma pessoa se torna ansiosa, sente palpitações e experimenta sensações de medo ou insegurança a ponto de alterar a respiração, suar frio e perder o controle sobre o próprio corpo?

A humanidade está enfrentando um surto de ansiedade. Dados do SUS demonstram que houve um aumento de 200% nos atendimentos relacionados à ansiedade entre os anos de 2019 e 2023. Já o Ministério da Previdência Social registrou um aumento de 400% nos afastamentos do trabalho por ansiedade desde 2014. Mais preocupante ainda é o crescimento alarmante de 2.500% nos índices de ansiedade em crianças de 10 a 14 anos entre os anos de 2014 e 2024.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.