Brigada Militar realiza Operação Cerco Fechado em São Martinho

Na noite de terça-feira, 25, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar realizaram a Operação Cerco Fechado no município de São Martinho (RS). A ação teve como objetivo promover a segurança pública por meio de ações preventivas e repressivas qualificadas, com foco na redução dos índices de violência e criminalidade, especialmente dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), com base em análises de inteligência e dados criminais.

Durante a operação, foram intensificadas as atividades de policiamento na área central, nos principais acessos ao município e em diversos bairros. Foram realizadas abordagens qualificadas, identificação de pessoas, instalação de posto-base, entre outras ações estratégicas de fiscalização e presença ostensiva.

Comunicação Social do 7ºBPM