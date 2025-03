A natureza humana de Deus

Há algumas tradições antigas que creem que Deus criou o mundo no dia 25 de março. A Páscoa judaica e cristã acontece normalmente na primeira lua cheia, depois de 25 de março. No hemisfério norte do mundo, março é o mês do início da primavera. Deus criou o mundo como um paraíso, depois veio o inverno do pecado.

Na Igreja católica, 25 de março celebra a Anunciação do Senhor. É o dia no qual Maria recebe o anúncio da Encarnação do Filho de Deus. Ela aceita, tornando-se a Mãe de Deus e a Mãe da Nova Humanidade Redimida por Jesus Cristo.

Os evangelhos narram que o Arcanjo Gabriel foi enviado por Deus para uma jovem virgem em Nazaré da Galileia, que havia sido escolhida para ser a Mãe de Deus. O nome dela era Maria. Há poucas passagens bíblicas que citam o nome de um anjo. Neste caso o nome Gabriel esclarece o que está acontecendo. Gabriel significa A Força de Deus. A Encarnação acontece pelo poder e força de Deus. Não é uma violência, uma opressão sobre Maria. Deus faz uma proposta para esta jovem, que responde positivamente. Antes de consentir Maria pergunta como isso se realizará, pois humanamente era impossível. A explicação vem do próprio nome do Arcanjo. Ela conceberá pelo Poder do Espírito de Deus.

A virgindade de Maria é um dos elementos mais significativos. O Filho de Deus se encarna em um corpo de mulher virgem, íntegra e intacta. Primeiramente preciso dizer que o matrimônio, a sexualidade, não torna uma mulher moralmente inferior. Aqui temos um significado que ultrapassa a natureza humana, por ser de origem divina, mas também supõe esta natureza. A integridade de Maria significa que ela, enquanto mulher, é plenamente humana, não

necessitando um homem como complemento. Deus se tornou humano somente por Maria. Arrisco dizer que o feminismo encontra na Encarnação sua fundamentação teológica.

A fé cristã crê que fomos salvos por Jesus Cristo, o Filho de Deus que tornou humano pela Encarnação. Deus não salva somente o espírito, que por sua natureza é imortal, mas também o corpo, que ressuscitará. A Encarnação é a confirmação desta verdade de fé.