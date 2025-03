Vista Gaúcha amplia frota da Saúde e avança com obras no Hospital Municipal

A Prefeitura de Vista Gaúcha segue investindo na melhoria dos serviços de saúde para a população. Recentemente, a Secretaria Municipal da Saúde recebeu três novos veículos para reforçar a frota de transporte de pacientes, garantindo mais segurança e conforto nos atendimentos. Paralelamente, as obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal já alcançaram 20% de conclusão.

Renovação da frota da Saúde

Segundo o secretário de Saúde, Ivair Gonçalves Vieira, a frota da secretaria agora conta com dez veículos, incluindo duas ambulâncias. "Na última semana, recebemos um Chevrolet Ônix Plus automático e, nesta semana, adquirimos via pregão eletrônico um Fiat Argo. Em maio, vamos receber uma caminhonete Ford Ranger 4x4, garantindo ainda mais qualidade no transporte dos nossos pacientes", destacou Vieira.

Com as novas aquisições, a frota será ampliada para 13 veículos, contando com seis motoristas à disposição da população. O prefeito Claudemir José Locatelli enfatizou que a renovação faz parte de uma estratégia para garantir eficiência no atendimento. "Nosso objetivo é oferecer condições adequadas para o transporte dos pacientes, com conforto e segurança. Além disso, essa renovação só foi possível graças a parcerias, como a emenda do senador Luiz Carlos Heinze, que permitiu a aquisição da caminhonete 4x4", afirmou o prefeito.

Investimentos no Hospital Municipal

Além da ampliação da frota, a administração municipal está promovendo melhorias estruturais no Hospital Municipal, com um investimento total de aproximadamente R$ 2 milhões. As obras visam modernizar a unidade, proporcionando um ambiente mais adequado para pacientes e profissionais de saúde.

"Estamos promovendo uma verdadeira transformação no hospital. A estrutura original, adquirida em 1990, era predominantemente de madeira. Ao longo dos anos, foi sendo ampliada em alvenaria, mas precisava de adequação e modernização. Agora, estamos reformando e ampliando o espaço, seguindo todas as normas da Vigilância Sanitária", explicou o secretário de Saúde.

As obras estão sendo realizadas em três etapas, com 20% da primeira fase já concluída. Os recursos incluem R$ 750 mil do programa Avançar, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, além de uma contrapartida municipal. "Somente na parte interna, estamos investindo R$ 1.092.250,00, totalizando R$ 1.738.037,50 em melhorias internas e externas", detalhou Vieira.

O prefeito Locatelli destacou que a saúde tem sido prioridade na gestão municipal, com 24% do orçamento destinado à área no último ano, superando o mínimo legal de 15%. "Nosso compromisso é garantir atendimento de qualidade e infraestrutura adequada para a população", concluiu.

Com informações de Paula Steffenon / Redação Verdade FM