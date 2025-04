Após as formalidades legais, os suspeitos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Três Passos.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Três Passos, prendeu, na segunda-feira, 31, dois indivíduos suspeitos de envolvimento no homicídio ocorrido em 13 de março de 2025, na localidade de Sanga Senhorinha, interior do município de Bom Progresso.

