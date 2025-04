Brigada Militar reforça segurança com a Operação Escola Segura – Fecha Quartel

A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas voltadas à segurança pública, visando prevenir situações de risco e fortalecer a sensação de segurança no ambiente escolar.

A ação envolveu o reforço da presença policial nas proximidades das escolas, garantindo maior segurança para alunos, professores e funcionários. Durante a operação, os policiais militares realizaram patrulhamentos ostensivos e ações preventivas, reforçando o compromisso da Brigada Militar com a proteção da comunidade escolar.

Nesta quarta-feira, 02, a Brigada Militar, por meio do 7° Batalhão de Polícia Militar (BPM), realizou a Operação Escola Segura – Fecha Quartel, com o objetivo de intensificar o policiamento nos estabelecimentos de ensino da região.

