“Operação Constância” é deflagrada no combate ao tráfico de drogas no interior do Estado

Na manhã de quinta-feira, 6, a Polícia Civil de Barra do Guarita, com apoio das Delegacias de Polícia de Tenente Portela e Miraguaí, cumpriu mandado de busca e apreensão e mandado de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Três de Maio em desfavor de um homem de 37 anos residente no município de Barra do Guarita.

Conforme o delegado substituto da Delegacia de Polícia de Barra do Guarita, Roberto Fagundes Audino, as diligências realizadas integram a “Operação Constância”, desencadeada pela Delegacia de Polícia de Três de Maio.

Durante as buscas foram localizados e apreendidos 2.198 gramas de cocaína, uma balança de precisão, uma pistola 9mm e 12 munições do mesmo calibre.

Após a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde ficará à disposição da Justiça.

Polícia Civil combate tráfico de drogas vinculado a uma organização criminosa que atua em vários municipios do RS

“Operação Constância” – A Polícia Civil de Três de Maio deflagrou, na manhã de quinta-feira, 6, a “Operação Constância”, no combate ao tráfico de drogas vinculado a uma organização criminosa. A ação contou com o apoio da Brigada Militar e Polícia Penal. Quinze pessoas foram presas. Uma arma, drogas e munições foram apreendidas.

Ordens judiciais, entre mandados de prisões preventivas e mandados de busca e apreensão, foram cumpridas em Três de Maio, Três Passos, Campo Novo, Barra do Guarita e Santo Augusto.

Aproximadamente 80 policiais civis participaram da ação, que teve o apoio DP/Santa Rosa, DPPA/Santa Rosa, Deam/Santa Rosa, Draco/Santa Rosa, DP/Tuparendi, DP/Tucunduva, DP/Santo Cristo, DP/Horizontina, DP/Independência, PP/Alegria, 10ªDPRI/Santa Rosa, 22ªDPRI/Três Passos, DP/Três Passos, DP/Barra do Guarita, DP/Redentora, DP/Campo Novo e DP/Santo Augusto.

Com informações da DP de Tenente Portela e PC RS