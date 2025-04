SADISMO E SILÊNCIO

A sociedade contemporânea, marcada por dinâmicas de poder e diferenciação, opera sob um mecanismo de "sadismo social". Esse conceito refere-se à tendência de grupos ou indivíduos de exercerem controle ou superioridade sobre os outros, muitas vezes atacando suas convicções íntimas e autenticidade. Esse fenômeno, amplificado por mídias sociais, séries e novelas, cria um ambiente onde a insegu rança e a superficialidade se tornam predominantes, enfraquecendo as pessoas e promovendo o isolamento.

Os seres humanos têm uma necessidade de pertencimento e validação, mas também de diferenciação. Quando essa diferenciação se torna extrema, ela pode se transformar em uma forma de sadismo, em que a ascensão de um grupo ou indivíduo ocorre às custas da vulnerabilidade de outros. As mídias sociais, por exemplo, são um terreno fértil para isso.

A exibição de riqueza, status e padrões de vida idealizados cria a tentativa de superioridade econômica e social. Essa narrativa, muitas vezes superficial, serve para justificar comportamentos que reforçam desigualdades e atacam a autenticidade dos indivíduos que não se encaixam nesses padrões.

A autenticidade é um dos pilares da saúde mental e emocional. Quando os indivíduos sentem que suas convicções íntimas estão sendo atacadas ou desvalorizadas, tendem a se fechar e a se calar, como forma de autoproteção.

Séries, novelas e mídias sociais funcionam como máscaras que justificam condutas baseadas em diferenciação e ascensão. Ao criar um ambiente onde o valor de um indivíduo é medido por sua aparência, cor ou status, a sociedade perpetua o ciclo de sadismo.

Essa forma de violência atua como um mecanismo de alienação, afetando profundamente a autoestima dos cidadãos e restringindo sua capacidade de expressão e debate, com consequências diretas na construção do senso crítico e na resolução dos problemas que necessitam da opinião e do diálogo das pessoas.

A diferenciação econômica, a ascensão por meio do status, o racismo e a exaltação de outros padrões superficiais de vida criam uma narrativa de exclusão, assim como acontece no bullying nas escolas. Essas práticas fazem com que os indivíduos sintam que suas opiniões e convicções não têm valor dentro do sistema.

Esse sentimento de alienação é agravado pela pressão das redes sociais e dos meios de comunicação, que frequentemente reforçam essas estruturas ao premiar o conformismo e a superficialidade. Muitos optam por se calar, restringir suas opiniões e evitar o debate. Esse silêncio é tanto uma forma de tentativa de autoproteção quanto um reflexo da insegurança causada pela violência simbólica.

Pessoas que não se expressam acabam por virar vítimas incapazes de levantar a voz na defesa da própria integridade. Comunicar-se, expressar-se e dialogar são formas de marcar posição no mundo e deixar uma contribuição, uma voz, uma impressão.

A restrição do debate enfraquece o indivíduo e prejudica o coletivo, impedindo o desenvolvimento de sociedades mais reflexivas e justas. Quando as pessoas deixam de opinar, elas também deixam de contribuir para a construção de alternativas. O sadismo social e a violência simbólica são forças silenciosas, mas profundamente destrutivas. Elas alienam os indivíduos, enfraquecem sua autoestima e restringem sua capacidade de contribuir para o debate e a mudança.