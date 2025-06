Após aparecer a fumaça branca, o Papa eleito tem um tempo de aproximadamente uma hora para receber os cumprimentos dos cardeais votantes — no caso, 132 — e se dirigir para uma sala ao lado da Capela Sistina, chamada Sala das Lágrimas, onde trocará sua batina vermelha por uma branca e usará os paramentos próprios para sua primeira apresentação e bênção no balcão para a Praça São Pedro. Antes, terá alguns minutos pessoais, sozinho. Neste curto tempo, o Papa Leão escreveu sua primeira mensagem como Papa — algo incomum, pois era costume falar de improviso.

A mensagem, de 580 palavras, citou 10 vezes o termo paz. O Papa entendeu que vive em um momento mundial de conflitos e que deve anunciar a paz. Esta é a paz de Cristo Ressuscitado: uma paz desarmada e uma paz que desarma, que é humilde e perseverante. Que vem de Deus, do Deus que nos ama a todos incondicionalmente, disse Leão XIV.

Um dos pensadores atuais mais importantes é Yuval Harari, professor de história, escritor e filósofo. No Brasil, já se traduziram quatro de suas obras: Sapiens, Homo Deus, 21 Lições para o Século XXI e Nexus. Os dois primeiros eu já li, o último estou lendo, e o terceiro está na fila de leituras. Nexus tem como subtítulo “Uma breve história das redes de informação”, e, na contracapa, consta: As histórias nos uniram. Os livros propagam nossas ideias – e nossas mitologias. A internet nos prometeu conhecimento infinito. O algoritmo aprendeu nossos segredos – e então nos incitou uns contra os outros. O que a IA fará?

Para Harari, um dos perigos da IA — abreviatura de inteligência artificial — não é o que se assiste em muitos filmes de ficção científica, quando as máquinas, os robôs, substituem e dominam a humanidade, mas sim a capacidade de isolar o ser humano e criar (ou aumentar) os conflitos entre grupos e pessoas. Enquanto lia, pensava se já não estamos vivendo isso nas redes sociais, quando se intensificam as polarizações, a incapacidade de respeitar os diferentes, a exclusão e a eliminação do que não é exatamente o que eu quero ou penso.

Quando solicitaram ao Papa a razão da escolha do nome, ele reportou-se a Leão XIII, o Papa das questões sociais, que viveu no auge da Revolução Industrial, e disse: em nossos dias, a Igreja oferece a todos o tesouro de sua doutrina social em resposta a mais uma Revolução Industrial e aos desenvolvimentos no campo da inteligência artificial, que representam novos desafios para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho.

Ouviremos muito falar da IA e teremos muito que pensar e decidir sobre esta nova realidade.