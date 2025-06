Vítimas do Poder

A situação entre Israel e Irã está extremamente tensa neste momento. Israel lançou um grande ataque aéreo contra o Irã, atingindo instalações nucleares e alvos militares estratégicos. A operação envolveu cerca de 200 caças e resultou na morte de altos comandantes militares iranianos, além de seis cientistas ligados ao programa nuclear do país.

O Irã reagiu rapidamente, lançando mais de 100 drones contra Israel e prometendo uma retaliação à altura. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou que Israel "deve esperar punição severa".

A comunidade internacional está preocupada com uma possível escalada do conflito, e países como Estados Unidos e Brasil já se manifestaram pedindo contenção. O presidente americano, Donald Trump, declarou que o Irã deve "fechar um acordo, antes que não reste nada".

Os últimos dias foram marcados por uma grave escalada no conflito entre Israel e Irã, com ataques aéreos significativos e respostas militares que estão preocupando a comunidade internacional. Aqui está um resumo dos eventos mais importantes:

O conflito entre Israel e Irã está causando grande impacto no mercado financeiro global, com o preço do petróleo disparando — subindo mais de 10% — o que pode pressionar a inflação global e aumentar os custos de transporte e produção. O "termômetro do medo" de Wall Street subiu 20%, indicando maior incerteza entre os investidores. Eles estão migrando para o ouro e para títulos do governo, considerados mais seguros em tempos de crise. Além disso, o aumento dos preços do petróleo pode elevar a inflação global e dificultar decisões dos bancos centrais.

A pergunta que sempre fica no ar — e que ninguém quer ou sabe responder — é a que questiona o porquê de tanta guerra. Por que é tão fácil fazer a guerra e tão difícil fazer a paz? O que leva governantes a sacrificarem seus povos, expondo-os a bombas e ao terror da fome e da desorganização?

Teremos pela frente mais um período de tensão mundial, mais um capítulo da demonstração do sadismo humano e da incapacidade das lideranças mundiais de se apresentarem como sábias, justas e magnânimas.

A imprensa, manipulada pelos interesses de grupos e oligopólios políticos e econômicos, vai continuar justificando a “necessidade das guerras”, e a população vai continuar a ser um joguete desinformado no meio dessa enxurrada de narrativas — todas elas, sem exceção, viciadas e induzidas por algum conglomerado ou máfia de poder.

A guerra nunca é de nação contra nação, nem de um povo contra outro, menos ainda de uma raça ou religião. A guerra é sempre uma violência dos governantes — sejam eles quem forem, do país que forem, do partido que forem — contra o povo desassistido, contra os periféricos e os com menos capacidade de entender os fatos.

Os ignorantes são a causa da guerra, pois é de suas ignorâncias que nascem os líderes sádicos, autoritários e belicistas. Mas os mesmos ignorantes são as vítimas da guerra, pois são eles que levam bombas na cabeça, que passam pelo terror da fome e da destruição e que lutam por uma causa que, geralmente, é de seus líderes — quase nunca de seus povos.