Nos dias 6 e 9 de agosto, recordaram-se os 80 anos dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, cidades do Japão que foram destruídas com o lançamento de duas bombas atômicas. Essas duas bombas causaram a morte de cerca de 240 mil pessoas, metade delas no primeiro dia. No mundo inteiro, esse fatídico evento foi lembrado com muita preocupação.

O Papa Leão XIV, na audiência geral de 6 de agosto, elevou uma oração pelos que sofreram os efeitos físicos, psicológicos e sociais desse acontecimento. Também disse: "Apesar da passagem dos anos, esses trágicos acontecimentos servem como alerta universal contra a devastação causada pelas guerras, e em particular, pelas armas nucleares. Espero que, no mundo contemporâneo, marcado por fortes tensões e conflitos sangrentos, a ilusória segurança baseada na ameaça da destruição recíproca dê lugar aos instrumentos da justiça, à prática do diálogo, à confiança e à fraternidade."

Em uma carta redigida para este aniversário, o Papa retoma a expressão de seu predecessor, Papa Francisco: "A guerra é sempre uma derrota da humanidade."

Nós, seres humanos, temos o poder de potencializar nossas capacidades e suprir nossas limitações. Conseguimos ver muito mais longe do que nossos olhos permitem: temos imagens do espaço a bilhões de anos-luz, bem como o rastro das partículas subatômicas; aumentamos a velocidade de nossas pernas, entre outras milhares de coisas que já fazem parte do nosso cotidiano, muitas vezes sem percebermos seus significados.

Também potencializamos o que há de pior dentro de nós. As armas, especialmente as de guerra, se enquadram nessa categoria. Em qualquer guerra bélica, a humanidade já foi derrotada; a herança animal, irracional e fria, sem sentimentos, foi o que venceu.

A fé cristã entende que, em nós, sempre permanece a tendência para o mal. Por isso, devemos estar atentos e nos construir para o bem. Neste Ano Santo, temos uma possibilidade maior de conversão e vivência do Evangelho.