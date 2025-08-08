WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Fitness
Niederle
Folha Popular
Mercado Balestrin
F&J Santos
Império
Mecânica Jaime
Unimed
APPATA
Seu Manoel
Seco
Tarzan
Sicoob
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado do povo
Raffaelli
Meganet
Sala
Sicredi
Coluna

Armas nucleares

Coluna

Visão de Fé

Visão de FéPor: Cônego Alexander Mello Jaeger

08/08/2025 10h03
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Nos dias 6 e 9 de agosto, recordaram-se os 80 anos dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, cidades do Japão que foram destruídas com o lançamento de duas bombas atômicas. Essas duas bombas causaram a morte de cerca de 240 mil pessoas, metade delas no primeiro dia. No mundo inteiro, esse fatídico evento foi lembrado com muita preocupação.

O Papa Leão XIV, na audiência geral de 6 de agosto, elevou uma oração pelos que sofreram os efeitos físicos, psicológicos e sociais desse acontecimento. Também disse: "Apesar da passagem dos anos, esses trágicos acontecimentos servem como alerta universal contra a devastação causada pelas guerras, e em particular, pelas armas nucleares. Espero que, no mundo contemporâneo, marcado por fortes tensões e conflitos sangrentos, a ilusória segurança baseada na ameaça da destruição recíproca dê lugar aos instrumentos da justiça, à prática do diálogo, à confiança e à fraternidade."

Em uma carta redigida para este aniversário, o Papa retoma a expressão de seu predecessor, Papa Francisco: "A guerra é sempre uma derrota da humanidade."

Nós, seres humanos, temos o poder de potencializar nossas capacidades e suprir nossas limitações. Conseguimos ver muito mais longe do que nossos olhos permitem: temos imagens do espaço a bilhões de anos-luz, bem como o rastro das partículas subatômicas; aumentamos a velocidade de nossas pernas, entre outras milhares de coisas que já fazem parte do nosso cotidiano, muitas vezes sem percebermos seus significados.

Também potencializamos o que há de pior dentro de nós. As armas, especialmente as de guerra, se enquadram nessa categoria. Em qualquer guerra bélica, a humanidade já foi derrotada; a herança animal, irracional e fria, sem sentimentos, foi o que venceu.

A fé cristã entende que, em nós, sempre permanece a tendência para o mal. Por isso, devemos estar atentos e nos construir para o bem. Neste Ano Santo, temos uma possibilidade maior de conversão e vivência do Evangelho.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Indícios de Queda
Foto: Divulgação Dádiva ou Maldição
Foto: Divulgação As guerras desnecessárias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 09h07
10°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:

Sensação

2.98 km/h

Vento

91%

Umidade

Império
Tarzan
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado do povo
Seu Manoel
Meganet
Sicoob
APPATA
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ponto Grill
Unimed
Ipiranga
Seco
Raffaelli
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Fitness
Mecânica Jaime
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Ponto Grill
Lazzaretti
Ipiranga
APPATA
Sicoob
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado Balestrin
Sala
F&J Santos
Agro Niederle
Império
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seu Manoel
Unimed
Meganet
Sicredi
Municípios
Derrubadas - RS
Profissionais da educação de Derrubadas participam de seminário sobre Educação Fiscal
Derrubadas - RS
Conselho Municipal aprova Plano Educacional Individualizado em Derrubadas
Fitness
Mercado do povo
Lazzaretti
Sala
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seco
Seu Manoel
Tarzan
APPATA
Meganet
Sicredi
Agro Niederle
F&J Santos
Império
Ponto Grill
Unimed
Ipiranga
Sicoob
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 3 minutos Armas nucleares
Há 6 minutos Profissionais da educação de Derrubadas participam de seminário sobre Educação Fiscal
Há 5 minutos Boletim de Saúde Indígena traça perfil e destaca iniciativas de cuidado disponibilizadas para essa população no RS
Há 5 minutos Petrobras aprova pagamento de dividendos a acionistas
Há 9 minutos Conselho Municipal aprova Plano Educacional Individualizado em Derrubadas
Raffaelli
Seco
Meganet
Sicoob
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Lazzaretti
Ponto Grill
Ipiranga
Tarzan
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
APPATA
Seu Manoel
Unimed
Sala
Fitness
Rádio Municipal
Agro Niederle
Império
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 3 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base Esportes
2
Há 5 dias Ato em São Paulo pede anistia a Bolsonaro e exalta Trump
3
Há 4 dias Moraes diz que Bolsonaro ignora e desrespeita o Supremo
4
Há 4 dias Girão cobra anistia e impeachement de Moraes após atos populares
5
Há 7 dias Saúde anuncia R$ 200 milhões para acelerar fila de cirurgias no Rio
Ponto Grill
Agro Niederle
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ipiranga
Fitness
Ipiranga
Rádio Municipal
Sala
Tarzan
Unimed
Sicredi
Lazzaretti
Império
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicoob
APPATA
Seco
Mercado do povo
Ponto Grill
Lazzaretti
Unimed
Sicoob
Fitness
Seco
Sicredi
Sala
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Meganet
Mercado Balestrin
APPATA
Agro Niederle
Império
Raffaelli
Tarzan
Rádio Municipal
F&J Santos
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados