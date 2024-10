Halloween, Santos e bruxas

No dia 31 de outubro se comemora o Halloween, que no Brasil é chamado Dia das Bruxas. A palavra halloween é uma contração da palavra inglesa All Hallows’Eve, que traduz a expressão latina Vigilia Omnium Sanctorum, que significa, véspera do Dia de Todos os Santos. O Dia de Todos os Santos é uma solenidade da Igreja católica celebrada no dia primeiro de novembro. Como o Halloween se tornou o Dia das Bruxas?

Na tradição dos povos celtas, ou ingleses, no dia 31 de outubro era celebrada a festa do Samhain, festival das colheitas e fim do verão no hemisfério norte do mundo (não do calendário ocidental). A religião celta acreditava que neste dia os mortos retornavam à terra. A separação entre este mundo e a eternidade se tornava muito tênue e os espíritos dos mortos conseguiam voltar para o mundo para visitar suas antigas moradas e interferir na vida dos vivos.

Para fugir desta influência as pessoas se fantasiavam com o objetivo de não serem reconhecidas pelos mortos. Por isso se tem fantasias que marcadamente descaracterizam quem as usam. Outra forma para assustar e afugentar os mortos é esculpir carrancas feias e demoníacas em nabos e abóboras, colocando velas dentro para deixar a aparência mais macabra. Aqui se percebe a influência pagã nas atuais celebrações.

Há diversos calendários no mundo. Um deles é o da magia wicca, ou Roda do Ano, que tem em 31 de outubro o início do tempo do Samhain, como já mencionei acima, Dia das Bruxas e início do Ano das Bruxas. Desde o século passado, os Estados Unidos da América adotaram a bruxa como símbolo do feriado do Halloween, pela coincidência de datas. No Brasil a comemoração do Halloween foi trazida pelas escolas de origem inglesa e se espalhou rapidamente em todo território nacional, nas últimas décadas, assumindo o caráter de Dia das Bruxas.

Inicialmente era uma festa de diversão, com fantasias simples e doces. Aos poucos adquiriu um caráter mais comercial com variantes mais pesadas. Cenários e fantasias mais violentos e sanguinários foram se sobrepondo, em intensidade, ao aspecto lúdico, divertido.

Essa temática abre caminhos para o interesse pelo ocultismo, mesmo porque estamos mergulhados em uma cultura de livros, filmes, seriados, objetos relacionados a magia. Nem sempre é fácil separar a ilusão do real. A magia é uma proposta de superar os problemas da vida com forças ocultas, poções, frases, rituais, objetos e vestes. Em muitos momentos se invoca forças do mal para alcançar os desejos e objetivos na vida. O maior perigo é começar a viver em um mundo mágico, sem responsabilidades pessoais ou sociais. A magia desumaniza a pessoa, tornando-a uma peça manipulável nas mãos dos poderes e poderosos que se dizem mágicos.

A Igreja Católica propõe que nestas comemorações se substitua a temática de bruxas, vampiros, esqueletos e outras imagens mágicas por fantasias mais reais. Na Igreja Matriz de Tenente Portela está se convidando as crianças para virem fantasiadas de santos e santas na missa das 19h do dia dois de novembro e na missa das nove horas do dia três de novembro. Neste dia também se solicita que os fiéis tragam doces que serão distribuídos no final da missa para as crianças.