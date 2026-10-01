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101ª Zona Eleitoral prepara estrutura para receber 23 mil eleitores nas eleições

Cartório de Tenente Portela atende cinco municípios e terá 93 seções em 52 locais de votação no primeiro turno, marcado para 4 de outubro

01/10/2026 17h01
Por: Júlio Santos
Foto: Júlio Santos/FP
Foto: Júlio Santos/FP

A 101ª Zona Eleitoral, com sede em Tenente Portela, está com a estrutura preparada para o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, marcado para o dia 4 de outubro. A zona eleitoral atende os municípios de Tenente Portela, Barra do Guarita, Derrubadas, Miraguaí e Vista Gaúcha e reúne 23.090 eleitores.

De acordo com os dados atualizados pelo Cartório Eleitoral, 21.902 eleitores, ou 94,85% do eleitorado da zona, já possuem biometria cadastrada. Tenente Portela concentra o maior número, com 10.719 eleitores, seguido de Miraguaí, com 4.481; Vista Gaúcha, com 2.659; Derrubadas, com 2.632; e Barra do Guarita, com 2.599.

Segundo o chefe de Cartório, Mateus Elegeda, a biometria é utilizada para auxiliar na identificação do eleitor no momento da votação. O cadastro biométrico, entretanto, não é condição para votar. Quem ainda não possui biometria poderá exercer o voto normalmente, desde que sua identidade seja confirmada pelos procedimentos previstos pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, o eleitor deve apresentar documento oficial de identificação. São aceitos documentos como RG, carteira de motorista, carteira de trabalho, certificado de reservista, passaporte e documentos profissionais reconhecidos por lei. Também pode ser utilizado o e-Título com fotografia.

Quando o eleitor possui biometria, após a conferência dos documentos, o mesário solicita a identificação por meio do leitor biométrico. Caso a digital não seja reconhecida, novas tentativas podem ser realizadas. Se o problema persistir, existem procedimentos alternativos para confirmar a identidade e autorizar a votação.

Estrutura de votação - Para o primeiro turno, a 101ª Zona Eleitoral terá 93 seções distribuídas em 52 locais de votação. Serão 40 urnas em Tenente Portela, 17 em Miraguaí, 14 em Derrubadas, 12 em Vista Gaúcha e 10 em Barra do Guarita.

O Cartório também informa que quatro locais de votação foram alterados em relação a eleições anteriores. Em Tenente Portela, o local de São Luiz passa para a Escola Municipal General Osório, em São Pedro. Em Derrubadas, a votação que ocorria em Santa Fé será realizada em Cedro Marcado. Em Miraguaí, a seção de Bela Vista passa para Sítio Gabriel. Já em Vista Gaúcha, o local de Linha Tigre foi transferido para Linha Saltinho do Guarita.

A orientação é que os eleitores confiram antecipadamente o local onde deverão votar para evitar deslocamentos desnecessários no dia 4 de outubro.

Mais de 400 pessoas envolvidas - A organização da votação mobilizará mais de 400 pessoas nos cinco municípios. Foram convocados 372 mesários, distribuídos pelas 93 seções eleitorais. Cada seção conta com quatro integrantes: presidente, primeiro mesário, segundo mesário e secretário.

Também foram designados 14 administradores de prédio para os locais que possuem mais de uma seção, além de mais de 30 pessoas para apoio logístico.

Os mesários recebem treinamento antes do pleito, realizado de forma presencial ou virtual. Entre os benefícios previstos estão dois dias de folga para cada dia trabalhado, sem desconto salarial, auxílio-alimentação de R$ 65 por turno, possibilidade de contabilização de horas complementares para estudantes e vantagem em caso de empate em concursos públicos, conforme as regras aplicáveis.

Seis votos no primeiro turno - No dia 4 de outubro, o eleitor deverá votar para seis cargos. A ordem apresentada na urna eletrônica será:

  1. Deputado federal, com quatro dígitos;
  2. Deputado estadual, com cinco dígitos;
  3. Senador, primeira vaga, com três dígitos;
  4. Senador, segunda vaga, com três dígitos;
  5. Governador, com dois dígitos;
  6. Presidente da República, com dois dígitos.

Em 2026, serão escolhidos dois senadores por estado. Os dois votos para o Senado devem ser destinados a candidatos diferentes. Caso o mesmo candidato seja escolhido nas duas vagas, o segundo voto será anulado.

A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve uma anotação em papel com os números de seus candidatos. O TRE-RS também disponibiliza uma “colinha” oficial para impressão. O uso de celular, câmera ou outro equipamento eletrônico na cabine de votação é proibido. O celular pode ser utilizado, quando necessário, para identificação perante os mesários, inclusive pelo e-Título com fotografia, mas não pode acompanhar o eleitor até a cabine.

Atenção ao horário e aos documentos - A votação ocorrerá das 8h às 17h. O eleitor deve verificar previamente seu local de votação e levar um documento oficial de identificação. Quem utiliza o e-Título deve conferir antecipadamente se o aplicativo está atualizado e se possui fotografia para utilização como documento de identificação.

A Justiça Eleitoral também orienta que o eleitor confira os números antes de confirmar cada voto. Caso perceba um erro na digitação, é possível utilizar a tecla “Corrige” antes de confirmar e refazer o voto.

Cartório atende cinco municípios - A 101ª Zona Eleitoral é responsável pela organização eleitoral de Tenente Portela, Barra do Guarita, Derrubadas, Miraguaí e Vista Gaúcha. O Cartório Eleitoral está localizado na Rua Jussara, nº 45, no Centro de Tenente Portela.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, com horário ampliado e atendimento ininterrupto durante o período eleitoral. O contato pode ser feito pelos telefones e WhatsApp (55) 9 9661-4902 e (55) 9 9661-3671, além do e-mail [email protected]. O TRE-RS também mantém canal de atendimento por WhatsApp para a 101ª Zona Eleitoral.

A Justiça Eleitoral realiza ainda procedimentos de auditoria das urnas eletrônicas. Nas Eleições 2026, o TRE-RS programou testes de integridade, incluindo a modalidade com biometria, como parte das ações de fiscalização do processo de votação.

Para Mateus Elegeda, o trabalho realizado pelo Cartório envolve não apenas a preparação das urnas e dos locais de votação, mas também a orientação dos eleitores e a organização de toda a estrutura necessária para que o pleito ocorra nos cinco municípios atendidos pela 101ª Zona Eleitoral.

O segundo turno, caso seja necessário, está marcado para 25 de outubro.

Folha Popular

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