WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
Sicredi
Niederle
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Fitness
Tarzan
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Vento Sul
Sala
Rádio Municipal
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Portela FM
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Meganet
Economia

Nova modalidade de renegociação de dívidas de MEI começa nesta quinta

Prazo de adesão ao Desenrola MEI foi prorrogado para 29 de janeiro

01/10/2026 17h04
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O governo federal ampliou as opções para microempreendedores individuais (MEIs) renegociarem dívidas e prorrogou até 29 de janeiro de 2027 o prazo de adesão ao Desenrola MEI.

A partir desta quinta-feira (1º), começa também uma nova modalidade para débitos de até cinco salários mínimos, atualmente equivalentes a R$ 8.105. Outra negociação será aberta para dívidas de MEIs com autarquias e fundações públicas federais.

As medidas foram anunciadas em conjunto pela Advocacia-Geral da União (AGU), pelo Ministério do Empreendedorismo (MEMP) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). As condições variam conforme o valor, a origem e o tipo da dívida.

Veja as opções

Para facilitar a escolha da modalidade, as principais alternativas são:

  • Desenrola MEI Pequeno Valor: para dívidas de até R$ 8.105, com entrada de 5%, desconto de 50% sobre o saldo e pagamento em até 55 meses.
  • Desenrola MEI: para dívidas de até R$ 20 mil inscritas na Dívida Ativa da União, com possibilidade de redução de até 100% de juros, multas e encargos legais.
  • Negociação da PGF: para débitos de até R$ 8.105 com autarquias e fundações públicas federais, com desconto de 50% e parcelamento em até 60 meses.
  • Transação geral da PGFN: para pessoas físicas e empresas com dívidas de até R$ 45 milhões, com condições prioritárias para MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte.

Pequeno valor

A nova modalidade do Desenrola MEI Pequeno Valor começa em 1º de outubro. Podem participar microempreendedores com débitos de até cinco salários mínimos, ou R$ 8.105.

As condições previstas são:

  • Entrada: 5% do valor da dívida, sem desconto;
  • Desconto: 50% sobre o saldo restante;
  • Parcelamento: até 55 meses.

Segundo o governo, a dívida média dos MEIs é de aproximadamente R$ 3 mil. Com o limite de R$ 8.105, a modalidade pode alcançar grande parte dos mais de 3 milhões de microempreendedores que estão endividados.

O material divulgado pelo governo informa prazo de adesão até 31 de janeiro de 2027 para essa modalidade específica.

Desenrola MEI

Já o Desenrola MEI, destinado a dívidas de até R$ 20 mil inscritas na Dívida Ativa da União, teve o prazo de adesão prorrogado de 30 de setembro de 2026 para 29 de janeiro de 2027.

A modalidade permite:

  • redução de até 100% dos juros, multas e encargos legais;
  • manutenção integral do valor principal da dívida;
  • desconto limitado a 70% do valor total devido.

Dívidas federais

Uma nova modalidade da Procuradoria-Geral Federal (PGF) será destinada a MEIs com dívidas de até R$ 8.105 com autarquias e fundações públicas federais.

Entre os órgãos abrangidos estão ANTT, DNIT, Incra, Anatel, ANP, FNDE e ICMBio. A negociação inclui débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa até 28 de setembro de 2025.

A adesão poderá ser feita de 16 de outubro de 2026 a 31 de março de 2027. Nessa modalidade, está previsto desconto de 50% sobre o valor consolidado da dívida, incluindo principal, juros, multas e encargos, com pagamento em até 60 meses.

Transação da PGFN

Os MEIs também poderão utilizar a transação geral da PGFN, que teve o prazo prorrogado até 29 de janeiro de 2027.

A modalidade é aberta a pessoas físicas e jurídicas com dívidas de até R$ 45 milhões. Para os MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, há condições prioritárias.

Podem ser negociados débitos inscritos em dívida ativa até 3 de março de 2026 ou, no caso da categoria de pequeno valor, até 1º de junho de 2025. Para os MEIs, o desconto pode chegar a 100% sobre juros, multas e encargos legais, sem reduzir o valor principal. A redução, porém, está limitada a 70% do total da dívida.

Para o público geral e empresas maiores, o desconto máximo é de 65% do valor total devido.

Como negociar

A regularização dos débitos pode ser feita pelo portal Regularize, da PGFN. O procedimento envolve:

  1. Acessar: entrar no Regularize com o número do CNPJ.
  2. Consultar: selecionar a opção para consultar as dívidas inscritas.
  3. Simular: acessar a área de negociação para verificar descontos e parcelas disponíveis.
  4. Confirmar: aceitar a proposta, emitir o boleto da primeira parcela e efetuar o pagamento para validar o acordo.

Números do programa

O Brasil tem 17,56 milhões de MEIs ativos, dos quais mais de 3 milhões estão em situação de dívida.

Até 24 de setembro, o Desenrola MEI havia registrado:

  • 411 mil: número de acordos realizados;
  • R$ 1,26 bilhão: valor das dívidas antes dos descontos;
  • R$ 757,25 milhões: valor a ser pago após os descontos;
  • R$ 106,63 milhões: valor já recuperado pela União.
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Arquivo/Agência Brasil Carne brasileira passa a pagar tarifa de 67% para entrar na China
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Liberação de R$ 1,88 bi beneficia ministérios das Cidades e da Saúde
© Bruno Peres/Agência Brasil Pix por aproximação deixa de ter teto de R$ 500 a partir desta quinta
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h16
17°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 12°
17°

Sensação

4.26 km/h

Vento

79%

Umidade

Ponto Grill
Meganet
F&J Santos
Agro Niederle
APPATA
Portela FM
Sala
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Mercado do povo
Sicredi
Unimed
Fitness
Lazzaretti
Unimed
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Agro Niederle
Tarzan
Meganet
Mercado do povo
Lazzaretti
Sala
APPATA
Sicredi
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Sicoob
F&J Santos
Municípios
Tenente Portela - RS
101ª Zona Eleitoral prepara estrutura para receber 23 mil eleitores nas eleições
Vista Gaúcha - RS
Conselho Municipal de Saúde de Vista Gaúcha analisa contas do segundo quadrimestre
Fitness
Vento Sul
Ponto Grill
APPATA
Agro Niederle
Sicredi
Sicoob
Mercado do povo
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Tarzan
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sala
Unimed
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Últimas notícias
Há 57 minutos Sicredi Raízes participa do 2º Summit das Cooperativas Escolares com representantes de 18 cooperativas escolares
Há 1 hora Entidades sugerem políticas de proteção a crianças e adolescentes
Há 2 horas Órgãos públicos no Rio de Janeiro terão sala de apoio à amamentação
Há 2 horas Eleições: propagandas gratuitas de candidatos terminam nesta quinta
Há 2 horas Carne brasileira passa a pagar tarifa de 67% para entrar na China
Vento Sul
Sala
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Mercado do povo
Meganet
Rádio Municipal
Unimed
APPATA
Sicredi
Sicoob
Ponto Grill
Portela FM
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Mais lidas
1
Há 4 dias HSA amplia atendimento em endoscopia digestiva e oferece procedimentos especializados Em entrevista ao Folha Popular, médica Ana Clara Cavalcante explica os procedimentos realizados, a estrutura disponível e os benefícios para pacientes de Tenente Portela e da região
2
Há 2 dias Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
3
Há 3 dias Nossa Terra, Nossa Gente - Olindo Parolin: uma vida dedicada à agricultura e às lembranças de uma comunidade que mudou
4
Há 3 dias Confira como foi a segunda-feira (28) dos candidatos a presidente
5
Há 2 dias Governo Central registra déficit de R$ 13,6 bilhões em agosto
Unimed
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Portela FM
Portela FM
Fitness
Tarzan
Agro Niederle
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicoob
Meganet
Sala
F&J Santos
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Mercado do povo
Ponto Grill
Lazzaretti
APPATA
Sala
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
F&J Santos
Sicredi
Meganet
Unimed
Vento Sul
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados