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Política

Agência Brasil e veículos da EBC fazem cobertura especial das eleições

Noticiário vai desde a abertura da votação, apuração e resultado

02/10/2026 17h21
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Agência Brasil
© Agência Brasil

Para acompanhar o primeiro turno das eleições neste domingo (4), os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) realizam uma cobertura jornalística nacional, integrada e multiplataforma, com o tema O Jornalismo Público a Serviço da Democracia .

Ao longo de todo o dia, a TV Brasil , a Agência Brasil e a Rádio Nacional noticiam as diferentes etapas do processo eleitoral, desde a abertura da votação até a apuração e a divulgação dos resultados, com integração entre os veículos e participação de emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) , gerida pela EBC .

Os eleitores vão escolher seus candidatos a presidente e vice-presidente da República, 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados federais, além de deputados estaduais e distritais. A votação acontece neste domingo em primeiro turno, e no dia 25 de outubro no caso de segundo turno.

TV Brasil

Das 9h às 13h, a cobertura da TV Brasil conta com entradas ao vivo de hora em hora. A emissora pública faz um giro pelas praças e canais parceiros da RNCP , noticiando os fatos mais relevantes do período.

A partir das 15h, a transmissão passa a ser conduzida do estúdio da TV Brasil , com apresentação da jornalista Luciana Barreto. O programa especial será dividido em blocos temáticos e vai aprofundar os principais assuntos do dia e preparar o público para o encerramento da votação e o início da apuração.

Das 16h30 até o fim da apuração, a cobertura contínua da totalização dos votos fica sob o comando de Guilherme Portanova. Com dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, o programa apresenta a evolução da apuração em tempo real até a definição do resultado do primeiro turno.

Agência Brasil

Durante todo o domingo, o site da Agência Brasil estará em constante atualização para trazer um noticiário completo com matérias de serviço aos eleitores e acompanhamento dos principais fatos da votação em todo país. Um painel na primeira página do site informará rapidamente os resultados , garantindo agilidade na divulgação dos dados. Ao término da votação, as equipes produzem reportagens a serem distribuídas gratuitamente para centenas de jornais, sites de notícias e publicações do exterior.

O noticiário online publicará matérias com resultados e análises do Brasil que sai das urnas, com pautas sobre bancadas e candidatos mais votados, recortes de gênero e raça, entre outros temas.

Repórteres da Agência Brasil também participam dos programas especiais da TV Brasil e da Rádio Nacional , noticiando destaques e balanços do pleito eleitoral. Dois jornalistas estarão no estúdio da TV, e outros farão entradas ao vivo por telefone na programação da Rádio Nacional .

Rádio Nacional

A Rádio Nacional também marca presença na cobertura do primeiro turno das Eleições 2026 a partir das 8h, com edições ampliadas do Nacional Notícias . Ao longo do dia, serão entradas de 3 a 5 minutos às 8h, 9h, 10h, 11, 13h, 14h, 15h e 16h. Ao meio-dia, vai ao ar o Repórter Nacional Edição Especial . A produção temática do jornal diário divulgará, em meia hora, as principais notícias sobre o pleito.

As transmissões de conteúdos sobre o primeiro turno seguem de das 17h às 21h, com o Eleições 2026 - Especial de Apuração . O programa é produzido e apresentado através de uma parceria entre a área de programação e produção da Rádio Nacional e o radiojornalismo da EBC .

Para oferecer aos ouvintes todas as informações sobre o desfecho da votação em todo o país, o especial traz a apuração e os resultados em tempo real, um giro com emissoras parceiras da RNCP e a participação de especialista. Os apresentadores serão Juliana Maya, Daniel Ito, Priscilla Mazenotti e Mario Sartorello.

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Saiba como sintonizar a TV Brasil

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