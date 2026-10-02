WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
Sala
Portela FM
Mecânica Jaime
Sicredi
Tarzan
Ponto Grill
Vento Sul
Mercado do povo
Meganet
APPATA
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Fitness
Rádio Municipal
Sicoob
F&J Santos
Niederle
Unimed
Hospital Santo Antonio
Economia

Movimentação das bets cai R$ 652 milhões por dia após proibição

Governo orienta apostadores a retirar recursos até segunda-feira

02/10/2026 17h21
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As medidas adotadas pelo governo federal para encerrar as apostas de quota fixa reduziram em 31% os recursos mantidos pelos usuários nas plataformas.

Em balanço divulgado nesta sexta-feira (2), os ministros da Fazenda, Dario Durigan, e da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, informaram que o saldo nas contas caiu de cerca de R$ 2,1 bilhões para R$ 1,453 bilhão desde 26 de setembro: redução de R$ 652,6 milhões.

Segundo Durigan, a movimentação diária das plataformas, estimada em mais de R$ 600 milhões antes da medida provisória que proibiu as bets, foi praticamente interrompida.

“Você teve aí um fluxo de R$ 600 milhões por dia que foi basicamente anulado depois da medida”, afirmou.

Apesar da queda, ainda há R$ 1,453 bilhão em contas de 28,65 milhões de CPFs . O governo orienta os apostadores a retirar os recursos até a próxima segunda-feira (5), último dia de funcionamento dos sites e aplicativos.

Movimentações suspeitas

A fiscalização também identificou 48 contas com saldo superior a R$ 500 mil. Segundo o Ministério da Fazenda, os casos passarão por análise individualizada e poderão ser encaminhados para investigação caso sejam encontrados indícios de irregularidades.

Entre 25 de setembro e 1º de outubro, 10.435 sites ilegais de apostas foram encaminhados para bloqueio pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). De acordo com o Ministério da Justiça, cerca de 78 mil sites já haviam sido derrubados anteriormente.

Segundo os ministros, a fiscalização passou a alcançar também as empresas responsáveis pelos sites e as instituições que processam pagamentos. Quando identificadas operações ilegais, as contas podem ser bloqueadas e os recursos vinculados a essas atividades poderão ser destinados à segurança pública após os procedimentos administrativos previstos em lei.

Reforço

O governo também reforçou a estrutura de fiscalização. Um decreto publicado na quinta-feira (1º) criou, na Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), o Departamento de Fiscalização e Prevenção de Danos ao Consumidor.

A Polícia Federal passou a contar com uma Coordenação-Geral de Repressão à Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos, com áreas voltadas ao acompanhamento de apostas ilegais e da manipulação de resultados esportivos.

Para reaver os valores mantidos nas plataformas, os usuários devem solicitar o saque até as 23h59 de segunda-feira.

Entre 7 e 8 de outubro, as empresas informarão aos bancos os saldos remanescentes de cada apostador. A devolução deverá ocorrer entre 9 e 14 de outubro.

Caso isso não ocorra, os valores serão transferidos à Caixa Econômica Federal, que ficará responsável pela restituição aos titulares das contas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rovena Rosa/Agência Brasil Nova descoberta aumenta expectativa da Petrobras na Foz do Amazonas
© Marcello Casal jr/Agência Brasil Distribuidoras se preparam para garantir energia no dia da eleição
Fonte e fotos: Eduardo Matos (Secom/TRT-RS) TRT-RS visita unidade da Mais Frango em Miraguaí
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h32
11°
Parcialmente nublado Máxima: 25° - Mínima: 11°
10°

Sensação

1.5 km/h

Vento

88%

Umidade

Folha Popular
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Sicoob
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
Meganet
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Tarzan
Unimed
Lazzaretti
Sicredi
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Mecânica Jaime
Vento Sul
Tarzan
Meganet
Rádio Municipal
APPATA
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicredi
Unimed
Pizzaria Alcapone
Sala
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Lazzaretti
Fitness
F&J Santos
Municípios
Tenente Portela - RS
Curso de bonecos de pano reúne participantes em capacitação no CRAS de Tenente Portela
Região Celeiro - RS
Brigada Militar reforça policiamento para garantir segurança nas Eleições 2026
Lazzaretti
Meganet
APPATA
Fitness
Tarzan
Ponto Grill
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicoob
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Sala
Unimed
Agro Niederle
Portela FM
Mercado do povo
Sicredi
Últimas notícias
Há 27 segundos Veja como foi a sexta-feira (2) dos candidatos a presidente
Há 3 horas Presidente do TSE fará pronunciamento no rádio e na TV neste sábado
Há 4 horas Presidente do Senado marca para segunda votação do fim da escala 6x1
Há 4 horas TSE decide que votos para Garotinho serão anulados
Há 5 horas Nova descoberta aumenta expectativa da Petrobras na Foz do Amazonas
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
APPATA
Mecânica Jaime
Portela FM
Rádio Municipal
Mercado do povo
F&J Santos
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Sicredi
Agro Niederle
Fitness
Unimed
Lazzaretti
Tarzan
Meganet
Sala
Mais lidas
1
Há 6 dias HSA amplia atendimento em endoscopia digestiva e oferece procedimentos especializados Em entrevista ao Folha Popular, médica Ana Clara Cavalcante explica os procedimentos realizados, a estrutura disponível e os benefícios para pacientes de Tenente Portela e da região
2
Há 3 dias Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
3
Há 3 dias Derrubadas avança na preparação para o SAERS 2026
4
Há 4 dias Nossa Terra, Nossa Gente - Olindo Parolin: uma vida dedicada à agricultura e às lembranças de uma comunidade que mudou
5
Há 3 dias Mega-Sena acumula para R$ 75 milhões; confira os números sorteados
Sicredi
Sala
Sicoob
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Portela FM
APPATA
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Fitness
F&J Santos
Ponto Grill
Lazzaretti
Portela FM
Meganet
Tarzan
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Unimed
Rádio Municipal
APPATA
Pizzaria Alcapone
Sala
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado do povo
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mecânica Jaime
Meganet
Fitness
Sicoob
Unimed
Lazzaretti
Vento Sul
Sicredi
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados