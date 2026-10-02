Brigada Militar reforça policiamento para garantir segurança nas Eleições 2026

A Brigada Militar estará mobilizada neste domingo, 4 de outubro, para garantir a segurança durante o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. Conforme o planejamento divulgado pela Corporação, todo o efetivo disponível será empregado no policiamento, com o objetivo de assegurar a tranquilidade nos locais de votação e o livre exercício do direito ao voto.

De acordo com o subcomandante-geral da Brigada Militar, coronel PM Jorge Dirceu Abreu Silva Filho, o reforço contará com 8.461 policiais militares, além de aproximadamente 2 mil alunos dos cursos de formação, que serão direcionados principalmente aos municípios com os maiores colégios eleitorais. O planejamento prevê ainda a organização das escalas em dois turnos, permitindo que os policiais exerçam o direito ao voto.

A operação será coordenada pelos 21 Comandos Regionais de Polícia Militar (CRPMs), com apoio de unidades especializadas, como o Bope, o Comando de Choque, o Comando Ambiental e o Comando de Polícia Rodoviária. O efetivo administrativo também será empregado no reforço do policiamento ostensivo.

A atuação ocorrerá nas proximidades dos locais de votação e de escrutínio, além de pontos de grande circulação, como estações de trem, rodoviárias e áreas de concentração de pessoas. Ao todo, estão previstos 2.205 viaturas e 37 equinos no trabalho de segurança.

Operação Argos

O planejamento também inclui a Operação Argos, voltada à segurança do transporte coletivo durante o período de passe livre. Conforme a Brigada Militar, as equipes realizarão abordagens e escoltas aleatórias em linhas de ônibus urbanos, com a presença de policiais durante os deslocamentos para verificar as condições de segurança e, posteriormente, retornar às viaturas.

A estratégia será repetida em diferentes linhas, buscando ampliar a presença policial no transporte coletivo e acompanhar o aumento da circulação de passageiros durante o dia da eleição.

Crimes eleitorais

A Brigada Militar orienta que situações que possam caracterizar crimes eleitorais sejam comunicadas pelo telefone 190 ou diretamente às equipes policiais que estiverem próximas. Entre as ocorrências estão boca de urna, panfletagem irregular, ameaças, transporte de eleitores, compra de votos e propaganda eleitoral em desacordo com as regras.

O policiamento a pé será reforçado nas proximidades dos locais de votação, enquanto viaturas realizarão patrulhamento nas áreas de circulação.

Prisões e ocorrências

Em situações de flagrante de crime, a Brigada Militar poderá realizar a prisão do suspeito. Também poderá ser cumprida ordem de prisão contra pessoa procurada pela Justiça, conforme as determinações legais.

Já eventuais infrações ocorridas dentro da seção eleitoral devem ser comunicadas ao presidente da Mesa Receptora ou ao juiz eleitoral responsável, para que sejam adotadas as providências cabíveis.

Regras nos locais de votação

Na cabine de votação, é proibido portar aparelhos de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras ou equipamentos de radiocomunicação, ainda que estejam desligados. O eleitor deve deixar o aparelho com o acompanhante da mesa antes de votar. A recusa em entregar o equipamento poderá impedir a votação e deverá ser registrada em ata.

Também há restrições para o porte de armas nos locais de votação. A regra estabelece que somente pessoas em serviço, como policiais fardados, podem portar arma nesses locais. Para colecionadores, atiradores e caçadores (CACs), há restrição ao transporte de armas e munições desde a véspera até o dia seguinte à eleição.

Números do reforço

• 8.461 policiais militares no reforço

• Cerca de 2 mil alunos dos cursos de formação

• 2.205 viaturas

• 37 equinos

• Todo o efetivo disponível será empregado no policiamento eleitoral

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.