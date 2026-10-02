Confira quais são os maiores colégios eleitorais; São Paulo lidera

Neste domingo (4), 158.745.463 eleitores estão aptos a votar para escolher seus representantes aos cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

O contingente que vai às urnas cresceu 1,46% em relação a 2022, e o maior colégio eleitoral, ou seja, o estado que concentra o maior número de eleitores, segue sendo São Paulo.

Confira abaixo os cinco maiores colégios eleitorais do país:

1º São Paulo - 34.104.226 - 21,48% do total;

2º Minas Gerais - 16.377.659 - 10,32% do total;

3º Rio de Janeiro -12.857.000 - 8,10%;

4º Bahia - 11.321.005 - 7,13%;

5º Paraná - 8.609.026 (5,42%).

Juntos, os cinco maiores colégios eleitorais reúnem 52,45% do eleitorado brasileiro.

Crescimento

De 2022 a 2026, o maior crescimento no número de eleitores foi no Norte - alta de 4,37%. O total de votantes passou de 12.560.410 para 13.109.354. Com isso, a região passou a concentrar 8,26% do eleitorado nacional.

No Centro-Oeste, o aumento foi de 3,97%. Os eleitores passaram de 11.539.323 para 11.997.001, representando 7,56% do total do país.

Já o Nordeste registrou crescimento de 2,69%, passando de 42.390.976 para 43.529.845 votantes. A região reúne 27,42% do eleitorado nacional.

No Sul, o eleitorado foi de 22.558.759 para 22.861.012, um aumento de 1,34%. A região representa 14,40% do total de eleitores.

Já o Sudeste, apesar de seguir como o maior número de eleitores, registrou queda de 0,56% no total de votantes. Eram 66.707.465 em 2022, contra 66.329.375 em 2026.

A participação da região no eleitorado nacional recuou de 42,64% para 41,78%.