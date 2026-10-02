7º BPM entrega Comenda Coronel Barão durante comemoração dos 60 anos

A Brigada Militar realizou, na tarde desta quarta-feira, 30 de setembro, a solenidade de entrega da Comenda do 7º Batalhão de Polícia Militar, denominada Comenda Coronel Barão. O evento ocorreu no auditório da sede do 7º BPM, em Três Passos, e integrou a programação alusiva aos 60 anos de criação da unidade.

A cerimônia reuniu autoridades, integrantes da Corporação, familiares, representantes da comunidade e os homenageados. A Comenda Coronel Barão é destinada a militares, civis e representantes de entidades públicas e privadas que tenham prestado relevantes contribuições à Brigada Militar, especialmente ao 7º BPM.

No Grau Bronze, destinado a civis que contribuíram direta ou indiretamente para a qualificação dos serviços da Corporação, foram agraciados Sadi Della Libera, prefeito de Braga; Marco Aurelio Nedel, prefeito de Crissiumal; 1º Tenente RR Airton Mello, presidente do Grupo de Apoiadores da Brigada Militar de Três Passos; Fernando Rebesquini Teixeira, presidente do Grupo de Apoiadores da Brigada Militar de Santo Augusto; Nelci Huwe Zachow, presidente do Grupo de Apoiadores da Brigada Militar de Bom Progresso; e Antonio Luis Ganacini, presidente do Grupo de Apoiadores da Brigada Militar de Tenente Portela.

Também receberam a Comenda no Grau Bronze José Guilherme Frizzo, presidente do CONSEPRO de Humaitá; Geni Ivete Stahl, secretária do CONSEPRO de Três Passos; Joel Rader, gerente de relacionamentos do Banco do Brasil de Três Passos; e Eliani dos Santos Dornelles, proprietária da Oficina Mecânica Dornelles, de Campo Novo.

No Grau Prata, foram homenageados militares que exerceram atividades consideradas notáveis ou relevantes, incluindo ações de assessoramento e apoio operacional ou administrativo. Receberam a distinção 1º Tenente PM Marcio Andrigo Dias, 1º Tenente RR Jones Andre Ribeiro, 1º Sargento PM Rodrigo Giaretta, 2º Sargento PM Narciso Antonio Angeli, Cabo RR Hero Rodrigues dos Santos e Soldado PM Simone Rosineli Camargo.

A homenagem no Grau Ouro foi concedida ao Coronel PM Rafael Luft, comandante do CRPM-FN, pelo reconhecimento a sua contribuição em questões de alta relevância operacional e administrativa para a Brigada Militar.

A entrega das comendas integra a programação comemorativa dos 60 anos do 7º BPM e destaca a trajetória da unidade e a participação de militares, instituições e integrantes da sociedade na construção das ações de segurança pública desenvolvidas na região.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.