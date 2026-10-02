WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
APPATA
Sala
Sicoob
Ponto Grill
Sicredi
Fitness
Mecânica Jaime
Unimed
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Lazzaretti
Meganet
Hospital Santo Antonio
Niederle
Mercado do povo
Tarzan
Rádio Municipal
Vento Sul
Geral

Fim de semana de eleição terá chuvas fortes no estado de São Paulo

Em algumas regiões, chuva virá com raios e rajadas de vento

02/10/2026 18h23
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A Defesa Civil de São Paulo prevê que o próximo domingo (4), quando ocorrerão as eleições, deverá ter fortes chuvas no estado.

Segundo o órgão, neste sábado (3), haverá aumento da nebulosidade e ocorrência de pancadas de chuva, principalmente durante o período da tarde e no interior do estado.

Já no domingo, a chuva vai se intensificar e pancadas de chuvas devem ocorrer já nas primeiras horas da manhã. Em algumas regiões do estado, a chuva poderá ser forte, acompanhada de raios e rajadas de vento.

Na segunda-feira (5), o tempo deverá continuar instável, com chuvas de forma mais persistente, podendo ganhar intensidade em alguns momentos. Os maiores acumulados de precipitação devem ocorrer em cidades próximas à divisa com o estado do Paraná.

A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas sujeitas a alagamentos e não permanecer perto de árvores, locais abertos ou estruturas metálicas durante a ocorrência de raios.

Região Sudeste

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia das eleições terá tempo instável em grande parte da Região Sudeste.

Nas áreas do Triângulo Mineiro, noroeste de Minas Gerais, além das regiões noroeste, oeste, centro e sul de São Paulo devem ter chuvas com trovoadas.

Nas demais áreas da região, o dia deverá ser de muitas nuvens, com pancadas de chuva.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Petrobras reajusta preço médio do querosene de aviação em 11,76%
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de outubro de 2026
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 75 milhões nesta quinta-feira
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h32
11°
Parcialmente nublado Máxima: 25° - Mínima: 11°
10°

Sensação

1.5 km/h

Vento

88%

Umidade

Sicredi
Pizzaria Alcapone
Unimed
F&J Santos
Rádio Municipal
Fitness
Portela FM
Agro Niederle
Mercado do povo
Lazzaretti
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Meganet
Folha Popular
APPATA
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Tarzan
Lazzaretti
Unimed
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sala
Mecânica Jaime
F&J Santos
Fitness
Tarzan
APPATA
Ponto Grill
Mercado do povo
Sicredi
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Agro Niederle
Meganet
Vento Sul
Municípios
Tenente Portela - RS
Curso de bonecos de pano reúne participantes em capacitação no CRAS de Tenente Portela
Região Celeiro - RS
Brigada Militar reforça policiamento para garantir segurança nas Eleições 2026
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicoob
APPATA
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Vento Sul
Sicredi
Unimed
F&J Santos
Portela FM
Mercado do povo
Sala
Meganet
Ponto Grill
Fitness
Tarzan
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 3 horas Presidente do TSE fará pronunciamento no rádio e na TV neste sábado
Há 4 horas Presidente do Senado marca para segunda votação do fim da escala 6x1
Há 4 horas TSE decide que votos para Garotinho serão anulados
Há 5 horas Nova descoberta aumenta expectativa da Petrobras na Foz do Amazonas
Há 5 horas Polícia Federal investiga suposta ameaça à embaixada dos EUA
Lazzaretti
Sala
Sicredi
Meganet
Vento Sul
F&J Santos
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicoob
Fitness
APPATA
Rádio Municipal
Tarzan
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 6 dias HSA amplia atendimento em endoscopia digestiva e oferece procedimentos especializados Em entrevista ao Folha Popular, médica Ana Clara Cavalcante explica os procedimentos realizados, a estrutura disponível e os benefícios para pacientes de Tenente Portela e da região
2
Há 3 dias Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
3
Há 3 dias Derrubadas avança na preparação para o SAERS 2026
4
Há 4 dias Nossa Terra, Nossa Gente - Olindo Parolin: uma vida dedicada à agricultura e às lembranças de uma comunidade que mudou
5
Há 3 dias Mega-Sena acumula para R$ 75 milhões; confira os números sorteados
Rádio Municipal
Agro Niederle
Meganet
Unimed
Vento Sul
Tarzan
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Portela FM
Sala
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Fitness
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicoob
F&J Santos
Sicredi
Portela FM
Agro Niederle
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Unimed
Tarzan
Mercado do povo
Sala
Ponto Grill
Vento Sul
F&J Santos
APPATA
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Meganet
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados