Curso de bonecos de pano reúne participantes em capacitação no CRAS de Tenente Portela

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Tenente Portela concluiu, na quinta-feira, 1º de outubro, o Curso de Bonecos de Pano. A capacitação foi realizada em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Habitação e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Com duração de quatro dias, o curso reuniu aproximadamente 12 participantes e foi ministrado pela instrutora do Senar, Marisa Piton. Durante as atividades, as alunas aprenderam técnicas de confecção e produziram diferentes peças artesanais.

Entre os trabalhos desenvolvidos estiveram bonecos de Papai Noel, anjos da guarda, enfeites de porta e bonecas de pano. Os materiais utilizados durante a capacitação foram fornecidos pela Administração Municipal, e as participantes puderam levar para casa as peças confeccionadas.

A atividade foi aberta à população e teve como proposta proporcionar o contato com novas técnicas de artesanato, estimular a criatividade e incentivar o desenvolvimento de habilidades manuais. Além do aprendizado, a capacitação também apresentou o artesanato como uma possibilidade de atividade produtiva.

O encerramento contou com a presença do prefeito Rosemar Sala e da secretária de Assistência Social e Habitação, Rosangela Fornari, que acompanharam a apresentação dos trabalhos realizados durante os quatro dias de curso.

Rosangela destacou a importância de iniciativas que ampliam as oportunidades de aprendizado e podem contribuir para a geração de renda. “Além de adquirir conhecimento e aperfeiçoar técnicas, o artesanato pode se tornar uma alternativa de renda para quem deseja transformar esse aprendizado em uma atividade produtiva”, ressaltou.

Folha Popular: Com informações da Ascom da Prefeitura de Tenente Portela.