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Senado Federal

Amapá elege Rayssa Furlan e Lucas Barreto para o Senado

Os eleitores do Amapá escolheram como representantes no Senado neste domingo (4) Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD), reeleito para o seg...

04/10/2026 21h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Carolina Curi/Agência Senado
- Foto: Carolina Curi/Agência Senado

Os eleitores do Amapá escolheram como representantes no Senado neste domingo (4) Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD), reeleito para o segundo mandato na Casa. Com 98,3% das urnas apuradas, Rayssa chegou a 29,9% dos votos válidos e Lucas Barreto, a 24,2%. Ambos ocuparão as cadeiras de 2027 a 2035. Já Randolfe Rodrigues (PT), que concorria à reeleição, não conseguiu alcançar o número de votos necessários e deixará a Casa em janeiro.

Médica dermatologista, Rayssa Cadena Furlan trabalhou em clínica médica nas cidades de Macapá, Santana e Mazagão. Casada com o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, ela ocupou a Secretaria de Mobilização e Participação Popular de Macapá, no governo do esposo. Nascida em Brasília, a senadora tem 39 anos e é mãe de quatro filhos. Eleita para o primeiro mandato no Senado, Rayssa Furlan tem como primeiro suplente Neto Furlan (Podemos).

Empresário, Lucas Barreto tem 61 anos. Foi deputado estadual por quatro mandatos (entre 1991 e 2006), presidiu a Assembleia Legislativa do Amapá (2003 e 2004) e exerceu o cargo de vereador entre 2013 e 2016. Senador eleito em 2018, ele foi escolhido agora para o segundo mandato na Casa. Lucas é casado, pai de três filhas e tem três netos. Seu primeiro suplente é Paulo Albuquerque (PSD).

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